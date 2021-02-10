Росія видала акредитацію "вишу", який контролюють бойовики в ОРДО

Росія видала акредитацію понад 10 групам спеціальностей та програм Донецького національного технічного університету, який контролюють бойовики на окупованих територіях.

У Донецькому національному технічному університеті уточнили, що "виш" пройшов перший з трьох етапів російської акредитації.

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Наразі акредитацію отримали наступні групи спеціальностей:

"Технології матеріалів";

"Матеріалознавство і технології матеріалів";

"Металургія";

"Машинобудування";

"Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв";

"Автоматизація технологічних процесів і виробництв";

"Мехатроніка та робототехніка";

"Прикладна геологія, гірнича справа, нафтогазове справа і геодезія";

"Нафтогазові техніка і технології";

"Прикладна геологія";

"Технологія геологічної розвідки";

"Гірнича справа".

А в першому півріччі 2021 року планують завершення другого етапу, в ході якого передбачається акредитувати ще вісім груп професій, спеціальностей і напрямків підготовки, в жовтні – буде третій етап, на якому акредитують ще сім груп.

За словами представника Донецького університету, після підтвердження змісту та якості освіти випускникам будуть видавати документи, що вносяться до федерального реєстру дипломів Росії.

Зазначимо, що ДНТУ став п’ятим "вишем", який отримав свідоцтво про акредитацію в Росії. До цього російська акредитація була видана підконтрольним так званій "ДНР" таким вишам:

Донецькому національному університету;

Донецькому національному медичному університету імені Горького;

Донбаській національній академії будівництва і архітектури;

Донецькому національному університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського.

Додамо, що Донецький національний технічний університет наразі базується в Покровську.після захоплення міста бойовиками в 2014 році. Навчання в цьому вузі відповідає українським стандартам.