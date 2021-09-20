Росія несвідомо визнала Крим українським у шкільному підручнику: фотофакт

Міністерство освіти Росії випадково визнало Крим українським. Про українську територію згадали у задачі шкільного підручника з алгебри.

Відомо, що підручник з алгебри для 7 класу є українським. Його автор – Аркадій Мерзляк. Водночас Росія його передрукувала та змінила національну специфіку підручника.

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Проте про дещо таки забули. Так, в одній із задач Росія несвідомо визнала Крим українським. У ній йдеться про те, що три найглибші печери України – Солдатська, Каскадна та Нахімовська – розташовані у Криму.



У російському підручнику з алгедби визнали Крим українським / Фото Gdz-raketa

До слова, у Білорусі з підручників історії вирішили викреслити лауреатку Нобелівської премії Світлану Алексієвич та одного з підписантів "Біловезьких угод" Станіслава Шушкевича. Про них немає жодної згадки у новому підручнику. Деталі – у статті.

Окрім того, у статті Володимира Путіна про Україну він фактично висунув нам територіальні претензії. Рупори Кремля одразу зірвалися з ланцюга, і почали відкрито погрожувати Україні захопленням нових територій.

18 березня 2014 року Росія оголосила Крим російським. Окупація Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії.Згідно із законом України, територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією. А 26 лютого – вважають Днем спротиву Криму російській окупації.