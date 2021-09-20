Відомо, що підручник з алгебри для 7 класу є українським. Його автор – Аркадій Мерзляк. Водночас Росія його передрукувала та змінила національну специфіку підручника.
Важливо Стрілянина у Пермському університеті та важке поранення нападника: все, що відомо
Проте про дещо таки забули. Так, в одній із задач Росія несвідомо визнала Крим українським. У ній йдеться про те, що три найглибші печери України – Солдатська, Каскадна та Нахімовська – розташовані у Криму.
У російському підручнику з алгедби визнали Крим українським / Фото Gdz-raketa
До слова, у Білорусі з підручників історії вирішили викреслити лауреатку Нобелівської премії Світлану Алексієвич та одного з підписантів "Біловезьких угод" Станіслава Шушкевича. Про них немає жодної згадки у новому підручнику. Деталі – у статті.
Окрім того, у статті Володимира Путіна про Україну він фактично висунув нам територіальні претензії. Рупори Кремля одразу зірвалися з ланцюга, і почали відкрито погрожувати Україні захопленням нових територій.