Сергій Шкарлет повідомив, що освітній процес триває, завдяки відданим своїй справі вчителям, викладачам, вихователям.

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Проте відомо, що на тимчасово окупованих територіях керівників закладів освіти змушують здійснювати навчання російською мовою та за програми Росії.

Однак більшість українських учителів та керівників вірні нашій державі, вони звільняються з роботи і відмовляються від будь-якої співпраці з окупантами. Я пишаюся кожним таким освітянином,

– заявив Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що дуже складна ситуація в Криму. Адже там окупаційна влада не зупиняється у викоріненні всього українського у закладах освіти. Такі ж утиски відчувають кримські татари, яких позбавляють права вчитися рідною мовою.

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