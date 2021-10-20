Посилена роль математики при вступі до вишів: для яких спеціальностей це ЗНО обов’язкове

20 жовтня 2021 , 18:05
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У нових умовах прийому до вишів посилили роль математики для певних спеціальностей. Тож майбутнім абітурієнтам варто підготуватися з цього предмету та обрати ЗНО з математики для вступу у 2022 році.

Як свідчить аналіз переліку конкурсних предметів для вступу на бакалаврат у 2022 році, що вже затверджений МОН, для вступників збільшиться значення математики.

До теми МОН готує нові умови вступу у 2022 році: що зміниться для абітурієнтів

Загалом, для вступу до вишу на бакалаврат наступного року абітурієнти подаватимуть сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох у випадку проведення творчого конкурсу).

За такої умови першим конкурсним предметом традиційно є українська мова або українська мова і література. Проте тепер підвищується і роль математики.

Для яких спеціальностей тепер потрібна математика

Зокрема, математика стане другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності:

  • Політологія,
  • Журналістика,
  • Соціальна робота,
  • Соціальне забезпечення.

Також зміни у переліку конкурсних предметів стосуватимуться спеціальностей галузі "Міжнародні відносини". Зокрема, для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" результат ЗНО з математики став третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір.

Це ж стосується й вступу на спеціальність "Міжнародні економічні відносини", для вступу на яку математика стала другим обов'язковим предметом.

Водночас при вступі на всі спеціальності галузі "Охорона здоров’я" у вступників з'явиться вибір – замість другого обов'язкового предмета математика, абітурієнт зможе обрати математику або біологію.

Читайте також Суд скасував склад НАЗЯВО: чи зробить це дипломи про вищу освіту недійсними

Окрім того, результати ЗНО з математики традиційно будуть необхідні вступникам на спеціальності, що пов'язані з інформаційними технологіями, інженерією, комунікаціями, виробництвом, будівництвом, соціальною роботою, транспортом тощо.

На які спеціальності потрібне ЗНО з математики

  • Початкова освіта,
  • Середня освіта (математика),
  • Середня освіта (фізика),
  • Середня освіта (інформатика),
  • Середня освіта (трудове навчання та технології),
  • Дизайн (“Графічний дизайн”, “Дизайн одягу”, “Дизайн середовища”, “Промисловий дизайн”),
  • Менеджмент соціокультурної діяльності,
  • Економіка,
  • Політологія,
  • Соціологія,
  • Психологія,
  • Журналістика,
  • Облік та оподаткування,
  • Фінанси, банківська справа та страхування,
  • Менеджмент,
  • Маркетинг,
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
  • Науки про Землю,
  • Фізика та астрономія,
  • Прикладна фізика та наноматеріали,
  • Математика,
  • Статистика,
  • Прикладна математика,
  • Інженерія програмного забезпечення,
  • Комп'ютерні науки,
  • Комп'ютерна інженерія,
  • Системний аналіз,
  • Кібербезпека,
  • Інформаційні системи та технології,
  • Прикладна механіка,
  • Матеріалознавство,
  • Галузеве машинобудування,
  • Аварійна та ракетно-космічна техніка,
  • Суднобудування,
  • Металургія,
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
  • Енергетичне машинобудування,
  • Атомна енергетика,
  • Теплоенергетика,
  • Гідроенергетика,
  • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології,
  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,
  • Мікро- і наносистемна техніка,
  • Хімічні технології та інженерія,
  • Електроніка,
  • Телекомунікації та радіотехніка,
  • Авіоніка,
  • Харчові технології,
  • Технології захисту навколишнього середовища,
  • Гірництво,
  • Нафтогазова інженерія та технології,
  • Видавництво та поліграфія,
  • Деревообробні та меблеві технології,
  • Архітектура та містобудування,
  • Будівництво та цивільна інженерія,
  • Геодезія та землеустрій,
  • Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології,
  • Лісове господарство,
  • Садово-паркове господарство,
  • Агроінженерія,
  • Соціальна робота,
  • Соціальне забезпечення,
  • Озброєння та військова техніка,
  • Національна безпека,
  • Пожежна безпека,
  • Цивільна безпека,
  • Правоохоронна діяльність,
  • Річковий та морський транспорт,
  • Авіаційний транспорт,
  • Залізничний транспорт,
  • Автомобільний транспорт,
  • Транспортні технології,
  • Публічне управління та адміністрування,
  • Міжнародні економічні відносини,
  • Міжнародне право.

Вступна кампанія у 2022 році

Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.

Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться:

  • 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів,
  • 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.

Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Водночас у період з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів або творчих конкурсів для вступників на контракт. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.

Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет відбудеться не пізніше 27 липня. Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.

Цікаво Найкращі університети світу за можливостями працевлаштування: до рейтингу увійшли 2 виші України

До слова, ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники можуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.

Автор: Марія Бондар