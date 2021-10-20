Як свідчить аналіз переліку конкурсних предметів для вступу на бакалаврат у 2022 році, що вже затверджений МОН, для вступників збільшиться значення математики.
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Загалом, для вступу до вишу на бакалаврат наступного року абітурієнти подаватимуть сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох у випадку проведення творчого конкурсу).
За такої умови першим конкурсним предметом традиційно є українська мова або українська мова і література. Проте тепер підвищується і роль математики.
Для яких спеціальностей тепер потрібна математика
Зокрема, математика стане другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності:
- Політологія,
- Журналістика,
- Соціальна робота,
- Соціальне забезпечення.
Також зміни у переліку конкурсних предметів стосуватимуться спеціальностей галузі "Міжнародні відносини". Зокрема, для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" результат ЗНО з математики став третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір.
Це ж стосується й вступу на спеціальність "Міжнародні економічні відносини", для вступу на яку математика стала другим обов'язковим предметом.
Водночас при вступі на всі спеціальності галузі "Охорона здоров’я" у вступників з'явиться вибір – замість другого обов'язкового предмета математика, абітурієнт зможе обрати математику або біологію.
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Окрім того, результати ЗНО з математики традиційно будуть необхідні вступникам на спеціальності, що пов'язані з інформаційними технологіями, інженерією, комунікаціями, виробництвом, будівництвом, соціальною роботою, транспортом тощо.
На які спеціальності потрібне ЗНО з математики
- Початкова освіта,
- Середня освіта (математика),
- Середня освіта (фізика),
- Середня освіта (інформатика),
- Середня освіта (трудове навчання та технології),
- Дизайн (“Графічний дизайн”, “Дизайн одягу”, “Дизайн середовища”, “Промисловий дизайн”),
- Менеджмент соціокультурної діяльності,
- Економіка,
- Політологія,
- Соціологія,
- Психологія,
- Журналістика,
- Облік та оподаткування,
- Фінанси, банківська справа та страхування,
- Менеджмент,
- Маркетинг,
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
- Науки про Землю,
- Фізика та астрономія,
- Прикладна фізика та наноматеріали,
- Математика,
- Статистика,
- Прикладна математика,
- Інженерія програмного забезпечення,
- Комп'ютерні науки,
- Комп'ютерна інженерія,
- Системний аналіз,
- Кібербезпека,
- Інформаційні системи та технології,
- Прикладна механіка,
- Матеріалознавство,
- Галузеве машинобудування,
- Аварійна та ракетно-космічна техніка,
- Суднобудування,
- Металургія,
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
- Енергетичне машинобудування,
- Атомна енергетика,
- Теплоенергетика,
- Гідроенергетика,
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології,
- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,
- Мікро- і наносистемна техніка,
- Хімічні технології та інженерія,
- Електроніка,
- Телекомунікації та радіотехніка,
- Авіоніка,
- Харчові технології,
- Технології захисту навколишнього середовища,
- Гірництво,
- Нафтогазова інженерія та технології,
- Видавництво та поліграфія,
- Деревообробні та меблеві технології,
- Архітектура та містобудування,
- Будівництво та цивільна інженерія,
- Геодезія та землеустрій,
- Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології,
- Лісове господарство,
- Садово-паркове господарство,
- Агроінженерія,
- Соціальна робота,
- Соціальне забезпечення,
- Озброєння та військова техніка,
- Національна безпека,
- Пожежна безпека,
- Цивільна безпека,
- Правоохоронна діяльність,
- Річковий та морський транспорт,
- Авіаційний транспорт,
- Залізничний транспорт,
- Автомобільний транспорт,
- Транспортні технології,
- Публічне управління та адміністрування,
- Міжнародні економічні відносини,
- Міжнародне право.
Вступна кампанія у 2022 році
Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.
Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться:
- 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів,
- 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.
Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Водночас у період з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів або творчих конкурсів для вступників на контракт. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.
Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет відбудеться не пізніше 27 липня. Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.
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До слова, ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники можуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.