Як свідчить аналіз переліку конкурсних предметів для вступу на бакалаврат у 2022 році, що вже затверджений МОН, для вступників збільшиться значення математики.

До теми МОН готує нові умови вступу у 2022 році: що зміниться для абітурієнтів

Загалом, для вступу до вишу на бакалаврат наступного року абітурієнти подаватимуть сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох у випадку проведення творчого конкурсу).

За такої умови першим конкурсним предметом традиційно є українська мова або українська мова і література. Проте тепер підвищується і роль математики.

Для яких спеціальностей тепер потрібна математика

Зокрема, математика стане другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності:

Політологія,

Журналістика,

Соціальна робота,

Соціальне забезпечення.

Також зміни у переліку конкурсних предметів стосуватимуться спеціальностей галузі "Міжнародні відносини". Зокрема, для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" результат ЗНО з математики став третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір.

Це ж стосується й вступу на спеціальність "Міжнародні економічні відносини", для вступу на яку математика стала другим обов'язковим предметом.

Водночас при вступі на всі спеціальності галузі "Охорона здоров’я" у вступників з'явиться вибір – замість другого обов'язкового предмета математика, абітурієнт зможе обрати математику або біологію.

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Окрім того, результати ЗНО з математики традиційно будуть необхідні вступникам на спеціальності, що пов'язані з інформаційними технологіями, інженерією, комунікаціями, виробництвом, будівництвом, соціальною роботою, транспортом тощо.

На які спеціальності потрібне ЗНО з математики

Початкова освіта,

Середня освіта (математика),

Середня освіта (фізика),

Середня освіта (інформатика),

Середня освіта (трудове навчання та технології),

Дизайн (“Графічний дизайн”, “Дизайн одягу”, “Дизайн середовища”, “Промисловий дизайн”),

Менеджмент соціокультурної діяльності,

Економіка,

Політологія,

Соціологія,

Психологія,

Журналістика,

Облік та оподаткування,

Фінанси, банківська справа та страхування,

Менеджмент,

Маркетинг,

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

Науки про Землю,

Фізика та астрономія,

Прикладна фізика та наноматеріали,

Математика,

Статистика,

Прикладна математика,

Інженерія програмного забезпечення,

Комп'ютерні науки,

Комп'ютерна інженерія,

Системний аналіз,

Кібербезпека,

Інформаційні системи та технології,

Прикладна механіка,

Матеріалознавство,

Галузеве машинобудування,

Аварійна та ракетно-космічна техніка,

Суднобудування,

Металургія,

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

Енергетичне машинобудування,

Атомна енергетика,

Теплоенергетика,

Гідроенергетика,

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології,

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,

Мікро- і наносистемна техніка,

Хімічні технології та інженерія,

Електроніка,

Телекомунікації та радіотехніка,

Авіоніка,

Харчові технології,

Технології захисту навколишнього середовища,

Гірництво,

Нафтогазова інженерія та технології,

Видавництво та поліграфія,

Деревообробні та меблеві технології,

Архітектура та містобудування,

Будівництво та цивільна інженерія,

Геодезія та землеустрій,

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології,

Лісове господарство,

Садово-паркове господарство,

Агроінженерія,

Соціальна робота,

Соціальне забезпечення,

Озброєння та військова техніка,

Національна безпека,

Пожежна безпека,

Цивільна безпека,

Правоохоронна діяльність,

Річковий та морський транспорт,

Авіаційний транспорт,

Залізничний транспорт,

Автомобільний транспорт,

Транспортні технології,

Публічне управління та адміністрування,

Міжнародні економічні відносини,

Міжнародне право.

Вступна кампанія у 2022 році