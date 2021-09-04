На роботу ходить під обстрілами: історія про вчительку, яка навчає учнів у прифронтовій зоні

Вчителька української мови та літератури Тетяна Єфесько працює вчителькою у прифронтовому селі Гранітне на Донбасі. Вона живе у сірій зоні, яка не контролюється українською армією. Тому щодня, ризикуючи власним життям, вчителька ходить через лінію фронту, щоб навчати дітей.

Щоб дістатися до школи, Тетяна Єфесько має пройти 2,5 кілометри, перейти річку та пройти перевірку на блокпосту. Саме хиткий металевий міст через річку Кальміус, хоч і контролюється української армії, але під прицілом у бойовиків.

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Вчителька розповідає, що пережила і обшуки у своєму будинку і обстріли. Вона не приховує, що боїться жити по різні боки лінії фронту, але і далі продовжує навчати учнів у прифронтовій зоні.

Понад 30 років тетяна Єфесько викладає українську мову та літературу. Але останні 7 – робить це у зоні бойових дій. З вікон її школи навіть видно лінію фронту.

Ми проводимо уроки, і якщо починається обстріл чи якийсь неспокій, ми дітей виводимо в коридори в ту частину школи, де безпечніше,

– каже вчителька.

Цікаво, що вчителька спілкується і пропагує українську мову та проводить уроки про незалежність України. На першому уроці, як розповідає Тетяна, діти бажали один одному миру.

За її словами, бути вчителькою у прифронтовій зоні – складно морально через воєнний стан. Але покидати школу та дітей жінка не хоче.

"Поки в нас є дах над головою, ми живемо тут і пристосовуємося до цієї ситуації", – додає Тетяна Єфесько.

До слова, до українських університетів цього року вступило вдвічі менше абітурієнтів з окупованих територій Донбасу та Криму, ніж в 2020 році. Загалом через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим – Україна" зареєстровано близько 6 тисяч заяв на вступ.