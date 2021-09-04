Щоб дістатися до школи, Тетяна Єфесько має пройти 2,5 кілометри, перейти річку та пройти перевірку на блокпосту. Саме хиткий металевий міст через річку Кальміус, хоч і контролюється української армії, але під прицілом у бойовиків.

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Вчителька розповідає, що пережила і обшуки у своєму будинку і обстріли. Вона не приховує, що боїться жити по різні боки лінії фронту, але і далі продовжує навчати учнів у прифронтовій зоні.

Понад 30 років тетяна Єфесько викладає українську мову та літературу. Але останні 7 – робить це у зоні бойових дій. З вікон її школи навіть видно лінію фронту.

Ми проводимо уроки, і якщо починається обстріл чи якийсь неспокій, ми дітей виводимо в коридори в ту частину школи, де безпечніше,

– каже вчителька.

Цікаво, що вчителька спілкується і пропагує українську мову та проводить уроки про незалежність України. На першому уроці, як розповідає Тетяна, діти бажали один одному миру.

За її словами, бути вчителькою у прифронтовій зоні – складно морально через воєнний стан. Але покидати школу та дітей жінка не хоче.

"Поки в нас є дах над головою, ми живемо тут і пристосовуємося до цієї ситуації", – додає Тетяна Єфесько.

До слова, до українських університетів цього року вступило вдвічі менше абітурієнтів з окупованих територій Донбасу та Криму, ніж в 2020 році. Загалом через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим – Україна" зареєстровано близько 6 тисяч заяв на вступ.