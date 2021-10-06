В ІМЗО наголосили, що ці навчальні програми будуть масово впроваджуватися в школи поетапно, починаючи з 2022/2023 навчального року. Водночас вже цього року вони з’являться в пілотних школах (їх перелік – дивіться за посиланням).

До теми МОН затвердило модельні програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів: перелік

До вже наявних 78 модельних програм додали ще чотири:

Модельна навчальна програма "Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5 – 6 класи" (автори – Старагіна І. П., Новосьолова В. І., Терещенко В. М., Романенко Ю. О., Блажко М. Б., Ткач П. Б., Панченков А. О., Волошенюк О. В.).

Модельна навчальна програма "Зарубіжна література. 5 – 6 класи" (автори – Богданець-Білоскаленко Н. І. Снєгірьова В. В., Фідкевич О. Л.).

Модельна навчальна програма "Роботехніка. 5 – 6 класи" (автори – Сокол І. М., Ченцов О.М.).

Модельна навчальна програма "STEM. 5 – 6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)" (автори – Бутурліна О. В., Артем’єва О. Є).

Тепер у переліку 82 програми, усі вони доступні за цим посиланням. Їх із цього навчального року пілотуватимуть у 5-х класах у 136 школах.

Зазначимо, що в серпні 2021 року додали ще три програми:

"Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас" (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)

"Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас" (Бакка Т.В., Желіба О.В., Мелещенко Т.В., Щупак І.Я.)

"Фізична культура. 5 – 6 класи" (Педан О.С., Коломоєць Г.А., Боляк А.А.)

В ІМЗО додали, що кількість модельних навчальних програм не є остаточною, оскільки авторські колективи і в подальшому можуть розробляти їх для впровадження нового змісту освіти в школах.

До слова, з 1 вересня у 5 пілотних класах розпочалася реформа Нової української школи. Проте майже всі школи зіткнулися з новими викликами та труднощами. Що кажуть вчителі та директори про пілотування НУШ – читайте у статті.