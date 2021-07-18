Спершу варто спокійно розібратись, чи дійсно вас хочуть звільнити, чи ваші побоювання безпідставні. Якщо підозри підтвердились, то можна спробувати зберегти роботу, або ж піти з компанії на найкращих умовах. Про ваші права та можливості – далі у матеріалі.

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Як зберегти роботу

Якщо ви вирішили будь-що втриматись на своєму робочому місці, то подумайте про те, чому ви готові за це боротись: як у професійному, так і в особистому сенсі. Наприклад, вам імпонує місія компанії, подобається колектив та умови праці. Або ж у вас троє дітей, кредит, орендоване житло, і ваш бюджет просто не витримає зміни роботи.

В обох випадках слід зрозуміти та виправити власні помилки, які призвели до рішення керівництва з вами попрощатись. Наприклад, перегляньте свій спосіб планування роботи, випробуйте нові методики, запишіться на курси підвищення кваліфікації тощо.

Поговоріть з керівником компанії, розкажіть йому, чому цінуєте власне місце праці, і як ви готові вдосконалюватись, щоб його зберегти. Намагайтесь втримати себе у руках та не вдавайтесь до благань чи погроз. Будьте готові до компромісу – погодитись на нижчу посаду або зарплату. Якщо ви справді дуже хочете залишитись, то, можливо, доведеться йти на поступки.

Проаналізуйте власні помилки / Фото Unsplash

Як звільнитись на найкращих умовах

Обов'язково перечитайте ваш трудовий договір та відповідні закони – дізнайтесь більше про свої права. У більшості трудових договорів прописана сума компенсації, яку отримує працівник від компанії за умов звільнення не за власним бажанням.

Не погоджуйтесь писати заяву на звільнення самостійно, від свого імені – таким чином компанія прагне уникнути додаткових виплат.

Не соромтесь обговорити з керівником такі пункти:

причини вашого звільнення;

які помилки у вашій роботі були помічені, як їх можна було уникнути або виправити (знадобиться для наступного працевлаштування);

яким буде процес звільнення – тут же дізнайтесь і про фінансову компенсацію;

рекомендації від компанії для вашого майбутнього працевлаштування.

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Постарайтесь вести діалог спокійно та професійно – не сваріться, не звинувачуйте та не переходьте на особистості. Навіть якщо давати офіційні рекомендації не у традиціях компанії, бізнес в Україні доволі тісно спілкується – краще залишити про себе хороше враження та зберегти гарну репутацію.

Краще розійтись мирно / Фото Unsplash

За підсумками бесіди з керівництвом складіть план своїх наступних дій. Врахуйте, скільки часу ви ще пропрацюєте на старому місці та які фінансові можливості матимете після звільнення.

Не забувайте про фінансові подушки безпеки, правильний розподіл заощаджень та бюджетування, адже пошук нової роботи може тривати непередбачувано довго.

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