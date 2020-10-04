У соцмережах за останні роки з’явилося безліч нових професій. І тепер робота обмежується не лише вакансіями SMM-менеджера, копірайтера чи дизайнера. Які нові професії стали популярними у соціальних мережах – читайте у матеріалі.

Видання Happy Monday переглянули ваканcії на сайтах з пошуку роботи, у тематичних групах та телеграм-каналах та знайшли кілька варіантів нових професій у соцмережах.

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10 нових та цікавих професій у соцмережах

Директ-менеджер

Це людина, яка допомагає брендам або блогерам відписувати у директі певної соцмережі на сотні нових повідомлень. Головним обов’язком такого працівника є консультація підписників з різних питань у директі, месенджері чи іншому каналі

Які навички потрібні: оперативність, уважність, грамотність. Але зазначимо, що таких спеціалістів зазвичай шукають разово, аби розвантажити основного менеджера чи адміністратора сторінки на період рекламних кампаній.

Адміністратор сторінки

Його ще називають спеціалістом по роботі з клієнтами в соцмережах. Цікаво, що адміністратор не відповідає за креатив, просування та стратегічний розвиток сторінки.

Типові обов’язки:

публікація контенту та контроль роботи сервісу, аби всі пости та сторіз виходили вчасно;

моніторинг коментарів та повідомлень у директі, відповідь на них;

організація всіх адміністративних процесів під час проведення розіграшів, конкурсів, марафонів;

задоволення запитів клієнтів, що надійшли у директ.

Які навички потрібні для цієї професії: уважність до деталей, посидючість, знання необхідних мов (зазвичай української та російської), комунікабельність та вміння будувати діалог. Здебільшого це робота на постійній основі, але вона не надто складна, тому й оплачується відповідно.

Інфлюенсер (блогер)

Так називають людей, яким вдалося створити яскраві образи свого життя у соцмережах, тому за ними почали стежити тисячі користувачів. Цим користуються бренди, які радо співпрацюють з блогерами і платять їм чималі гроші за рекламу їхніх товарів чи послуг.

Типові обов’язки для інфлюенсера:

регулярно наповнювати свою сторінку в соцмережі якісними фото, ділитися власними думками, порадами, новинами;

співпрацювати з брендами та іншими інфлюенсерами;

комунікувати з підписниками (наприклад, відповідати на їхні коментарі).

Які навички для цього потрібні: бездоганне знання усіх можливостей соцмереж; розуміння своєї аудиторії, відчуття трендів; навички обробки фотографії, монтажу відео тощо.

Асистент (помічник) блогера

Це людина, яка є правою рукою блогера/інфлюенсера, його помічником у будь-яких питаннях.

Типові обов’язки помічника блогера:

фільтрація запитів, які надходять у директ;

допомога з комунікацією з підписниками та рекламодавцями;

адміністративна робота, зокрема організація зйомок та фотосесій, бронювання квитків тощо;

вміння в потрібний момент побути і фотографом, і водієм, і психологом.

Які навички для цього потрібні: знання основ ділової комунікації, знання основ менеджменту, вміння користуватися телефоном та гугл-продуктами, відмінні навички тайм-менеджменту.



Робота асистента блогера / Фото Unsplash

Зазначимо, що це доволі специфічна робота, яка найкраще підійде для людей без досвіду роботи та кар’єрних амбіцій. Проте асистенту блогера потрібно постійно бути на зв’язку, оскільки допомога може знадобитися в будь-який момент.

Менеджер з реклами

Це спеціаліст, який відповідає за просування акаунту в соцмережах за допомогою різноманітних маркетингових інструментів.

Типові обов’язки менеджера з реклами:

розробка рекламних активностей, акцій, конкурсів;

створення віжуалу разом з дизайнером;

підбір рекламних майданчиків відповідно до цілей та особливостей акаунта;

реалізація рекламних активностей, контроль домовленостей з партнерами;

збір статистики у партнерів та аналіз реклами;

підготовка місячних звітів й презентація результатів кампаній.

Які навички для цього потрібні: знання основ маркетингу та реклами, розуміння алгоритмів соцмереж, розвинені якості менеджера та комунікатора, вміння працювати з аналітикою, уважність та відповідальність.

Сторізмейкер

Такий спеціаліст повинен вміти перетворити нудні сторіз на креативні й такі, що залучатимуть клієнтів. Ця професія поєднує в собі компетенції монтажера, графічного дизайнера та креативного менеджера.

Типові обов’язки:

формування контент-плану для сторіз (опціонально, бо цим може займатися інший спеціаліст);

опрацювання різних типів контенту й перетворення їх на красиві сторіз (для цього потрібно монтувати відео, обробляти фото, створювати дизайнерські картинки, накладати звук).

Які навички для цього потрібні: вміти працювати у додатках для монтажу відео, графічних редакторах, фотошопі, знати основи режисури, драматургії, креативити та знаходити нові ідеї для сторіз.

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Контент-мейкер

Така людина має працювати з багатьма видами контенту: і сторіз робити, і тексти писати, і сюжети для відео вигадувати. Це такий собі універсальний боєць, який одночасно є дизайнером, фотографом та копірайтером.

Типові обов’язки контент-мейкера:

продумування контент-стратегії разом з маркетологом чи SMM-спеціалістом;

продумування або узгодження ідей для контенту різного формату;

створення контенту (написання текстів, фотографування реквізиту, створення картинок з нуля, монтаж та зйомка відео).

Які навички потрібні для цієї професії: знання особливостей різних типів контенту, знання алгоритмів роботи соцмереж, вміння створювати та обробляти різні типи контенту.

TikTok-продюсер

Це спеціаліст, який знає основні нюанси нової соцмережі ТікТок, в курсі останніх трендів та розуміє, яке відео потрібно записати, аби зібрати тисячі переглядів. Його ще можуть називати TikTok-сценарист, SMM-спеціаліст у TikTok

Типові обов’язки ТікТок-продюсера:

пошук ідей для креативного контенту;

моніторинг трендів;

написання сценаріїв;

організація зйомок;

монтаж матеріалу.

Які навички для цього потрібні: вміти працювати з аналітикою в цій соцмережі, вміти монтувати відео в додатках, знати основи драматургії, режисури, вміти швидко реагувати на тренди.

Ютуб-блогер

Це спеціаліст, який обожнює бути в кадрі, спілкуватися з людьми та розповідати про різні речі в межах своєї компетенції. Він може бути як найманим працівником (тобто ведучим на чужому ютуб-каналі), так і створити свій канал та монетизувати його.

Типові обов’язки ютуб-блогера:

участь у формуванні ідей для відео;

ведення трансляцій, взаємодія з аудиторією;

участь у зйомці студійних роликів.

Які навички для цього потрібні: вміння впевнено поводитися перед камерою, навички ораторського мистецтва, орієнтування в темі, яка є ключовою на каналі, володіння певною мовою на високому рівні.



Ютуб-блогер / Фото "Рубрика"

Розробник чат-ботів

Цей спеціаліст повинен вміти будувати програмні сценарії, програмувати, аби в результаті отримати сервіс в форматі автовідповідача — чат-бот.

Типові обов’язки: розробка документації, яка стосується функціонування чат-ботів, а також розробка, тестування та коригування роботи чат-ботів.

Які навички потрібні: знання HTML+CSS, Django, Flask, Python, вміння працювати з базами даних MySQL, SQLite, уважність до деталей.

Де шукати таку роботу?

Іноді достатньо бути підписаним на блогерів та уважно слідкувати за сторіз. Зазвичай вони анонсують нову вакансію, прикріплюють анкету для подачі.

Також можна шукати роботу в тематичних чатах в телеграмі або на фріланс-біржах. Наприклад, на UpWork, Freelancehunt.

Окрім того, можна запропонувати бренду чи блогеру зробити щось безкоштовно. Або просто зробити й надіслати. Кращий ефект буде, якщо ви зможете вирішити проблему, про яку компанія публічно розповіла у блозі.