У 2020 році майже 70% студентів ЛНУ ім. І. Франка почали працювати ще під час навчання, з них 26,4% – пішли на роботу третьому курсі, а 21,5% – на другому.

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У виші зазначають, що одна з найпопулярніших причин, які мотивують студентів шукати роботу під час навчання, – це можливість здобути максимум практичних знань та прагнення фінансової незалежності.

Тому ЛНУ ім. І. Франка спільно з SoftServe вирішили створити програми дуального навчання, щоб надати студентам можливість не обирати між університетом та роботою, а поєднувати їх.

Особливості спільних програм SoftServe та ЛНУ ім. І. Франка

Поглиблене навчання протягом 1 та 2 курсу

Так, 25 – 50% від усіх навчальних дисциплін для перших двох курсів дуальних програм – оновлені ІТ-спеціалістами компанії спільно з викладачами університету.

Студенти зможуть вивчати найактуальніші технології, різні мови програмування, розвивати свої soft skills, навчатись працювати в командах та презентувати власні ідеї.

Це програми, які готуватимуть студентів нового формату – мотивованих та висококваліфікованих спеціалістів, які не бояться професійних викликів чи пошуків майбутнього місця праці,

– каже член Ради директорів SoftServe Тарас Кицмей.

Окрім того, протягом першого та другого курсу на дуальних програмах проводитимуть мотиваційні лекції, воркшопи, презентації технологій та ІТ-професій, щоб студенти могли ознайомитись та обрати для себе майбутню спеціалізацію.

Лекції проводитимуть досвідчені експерти SoftServe – але не лише програмісти, а й бізнес-аналітики, проджект-менеджери, керівники технічних команд та відділів.

Навчання в компанії протягом 3 та 4 курсу

Протягом третього та четвертого курсів теоретична частина навчання відбуватиметься в університеті, а практична частина – у компанії. Кількість оновлених навчальних дисциплін складатиме 50 – 70%.

Всі лабораторні роботи та семінари трансформуються у роботу над реальними проєктами в SoftServe. Студенти працюватимуть разом з ІТ-спеціалістами, а також оцінюватимуться на рівні з працівниками компанії. Результати передаватимуть у виш.

Важливо! За умови успішного навчання випускник бакалаврської дуальної програми ЛНУ ім. І. Франка – вийде з університету вже ІТ-спеціалістом рівня middle.

Як потрапити на спільні програми SoftServe та ЛНУ Франка

У вересні навчання дуального формату розпочнеться на двох факультетах ЛНУ Франка:

факультеті електроніки та комп’ютерних технологій (програма Computer Science),

факультеті прикладної математики (програма Computer Science).

Зазначимо, що набір на програми розпочнеться 14 липня і триватиме до 23 липня, програми з унікальною формою навчання – доступні для кожного студента.



До слова, з 1 серпня 2021 року запрацює електронна платформа для набору іноземних студентів до українських вишів. Як через неї подати документи та які функції буде мати ця е-система – читайте у статті.