Робота шкіл та вишів з 24 лютого, скандали в школах та рішення уряду – підсумки тижня в освіті

24 канал зібрав найголовніші новини цього тижня – з 22 по 26 лютого – у сфері української освіти. Зокрема, читайте про роботу шкіл, профтехів та вишів в умовах адаптивного карантину, шокуючі скандали та булінг у школах та рішення уряду у матеріалі.

Робота шкіл, коледжів та вишів з 24 лютого

На всій території України з 24 лютого до 30 квітня 2021 року запроваджено адаптивний карантин. Так, в регіонах може встановлюватися зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Школи під час карантину

Як будуть працювати школи під час карантину з 24 лютого:

Під час жовтого рівня забороняється:

відвідувати школи учнями, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників закладу;

проводити в школах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю учнів з більш ніж одного класу та за присутності глядачів;

проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри площі будівлі або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

під час червоного рівня забороняється відвідувати школи учням старших класів. Тобто заклади освіти можуть відвідувати вихованці у садочках, учні спеціальних закладів освіти та учні 1 – 4 класів у школі.

Профтехи та коледжі під час карантину

Водночас учні можуть відвідувати профтехи, якщо в групі небагато дітей хворі на COVID. Але якщо за низкою показників регіон віднесено до червоного рівня небезпеки, то відвідування учнями профтехів забороняється (а навчання буде дистанційно).

У МОН додали, що профтехи на місцях можуть змінювати графік навчання, щоб учні менше перетиналися одне з одним.

Коледжі та виші під час карантину

Натомість для ефективного та безпечного навчання під час адаптивного карантину з 24 лютого МОН рекомендує коледжам та вишам самостійно визначати форму організації навчання, враховуючи рівень епідемічної небезпеки.

Так, Міносвіти радять цим закладам освіти надавати перевагу змішаній формі навчання. А у разі встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки регіону переводити студентів на дистанційку.

Зазначимо, що школи та садочки в Івано-Франківську закриваються через червону зону, яка встановлюється з п’ятниці, 26 лютого. Але діти в цей день ще будуть навчатися. А закриватися всі школи та садочки будуть вже з понеділка, 1 березня.

Чи можуть школи Києва перейти на дистанційне навчання? Зараз немає підстав для того, щоб школи у Києві переходили на онлайн-навчання, але такий варіант можливий. Зокрема, це можуть зробити, якщо збільшиться у класах кількість хворих на грип (понад 20% кількості учнів).

Хто в школах найбільше поширює коронавірус? Фахівці запевняють, що вчителі найбільше поширюють COVID-19 у закладах освіти. Так, у 8 з 9 випадків брав участь як мінімум один викладач. У 4 випадках педагог був першим джерелом зараження, причому інфікування почалося з передачею вірусу між колегами.

Експерти виділили дві основні причини поширення коронавірусу у всіх випадках – це недотримання соціальної дистанції й недбале носіння масок.

Скандали у школах

"Спонсорувати свиней не буду": скандал у школі через батьківські внески

Учні 11 класу у школі №1 в Кривому Розі готували подарунок для вчительки – телевізор. На це збирали по 250 гривень з людини. Але не всі батьки змогли виділити таку суму з сімейного бюджету на подарунок. Натомість ті, хто таки здав гроші, були дуже обурені.

Особисто я не хочу, щоб моя дитина сиділа за одним столом з малозабезпеченими. Якось їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-який "кипіш" дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" і їх спонсорувати не збираюся,

– написала мама одного учня.

Деталі скандалу – читайте за посиланням.

У Черкасах вчителька влаштувала цькування усьому класу

У черкаській школі №27 батьки скаржаться на вчительку молодших класів, яка влаштувала цькування учням. Це триває вже кілька років – дітей ображають, а батьків шантажують. Все дійшло до того, що учні відмовляються ходити до школи.

"Перший випадок був, коли його звинуватили, що він вкрав у дівчинки свою ручку. Але з'ясувалося, що він нічого не крав, всі посміялися. Але вчителька поставила його перед класом і звинуватила в крадіжці", – каже жінка.

А коли дитина припинила відвідувати платну групу подовженого дня, вчителька почала погрожувати та шантажувати батьків, а дитині – занижувати оцінки. Все про цей скандал – читайте у матеріалі.

У таких штанах ходять у стайню: директорка ліцею насварила учнів за одяг

Директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань зробила зауваження щодо вигляду учнів 10 класу. Так, під час розмови зі старшокласниками вона дозволяла собі не надто коректні висловлювання та дорікала їм за шкільний одяг.

Зокрема, вона дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани. І ще дорікнула дівчатам, які вдягають хустки. Окрім того, Наталія Щербань звернула увагу одній зі школярок на целюліт.

Дивіться відео, як директорка ліцею сварить учнів за одяг

Вчителька вимагала від дітей підписів батьків, щоб отримати доплати

Вчителька у Лисянці на Черкащині цькувала 12-річну дівчинку через те, що батьки відмовилися підписувати заяву про нарахування доплати їй за класне керівництво.

Так, педагогиня Наталія Вихватень писала заяву, нібито, від батьків, в якій просилося дати їй надбавку. Більшість батьків лист підписала. А якщо хтось підпис не ставив, то вчителька цькувала їх дітей. Зокрема, налаштовувала проти них клас та занижувала оцінки.

В Сумах вчитель спровокував скандал через 23 лютого

У школі №18 у Сумах на уроці з предмету "Захист Вітчизни" вчитель Борис Соломонов заявив учням про необхідність привітати рідних з 23 лютого, хоча це свято російської армії.

На дії вчителя звернула увагу сержантка Збройних сил України Ольга Герасименко. Жінка обурена, адже вчитель вищої категорії, який має звання полковника, закликав дітей вітати рідних з днем ворожої Україні армії. Деталі – тут.

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На корупції викрили декана Льотної академії

У Кропивницькому СБУ викрила на корупції декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету.

Посадовець налагодив механізм отримання хабарів від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять (польотів). Гроші він вимагав від всіх студентів, не зважаючи на їх успішність та високий рейтинг. Вартість допуску для одного курсанта – 11,5 тисяч доларів.

У школі Дніпра стався скандал через небажання військових говорити українською

Мовний скандал стався за участю представників військкомату, які прийшли агітувати учнів школи №11 у Дніпрі вступати до військових вишів. Вони спілкувалися з дітьми російською, через що отримали зауваження.

"Військовий з Києва запитав: "Якщо ви не проти, то я перейду на російську. Клас мовчить, два вчителя, що були присутні на цій презентації мовчать, а учень сказав: "Я проти, продовжуйте, будь ласка, українською", – розповів тато хлопчика. Деталі – за посиланням.

Учителька, яка читала реп про біологію, звільнилася через знущання колег

Учителька біології з Харківщини Ольга Халепа стала найкращим педагогом 2020 року через креативний підхід до навчання. Однак, вона звільнилася, бо колеги освітянки не сприйняли її реп-уроки та жорстоко над нею знущалися. За словами Халепи, колеги здійснювали на неї психологічний тиск.

Весь час блокували мої починання, мої проєкти. Було повне ігнорування. Це було пекло, якщо чесно. Коли в колективі знущаються, і адміністрація весь час пресує, ти просто ставиш крапку, пишеш заяву і йдеш,

– пояснила Халепа.

Типова освітня програма для 5 – 9 класів

Міністерство освіти і науки розробило типову освітню програму, яка створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5 – 9 класах із 2022 року.

Відповідно до типової освітньої програми для 5 – 9 класів навчальне навантаження учнів не збільшується. Так, при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:

для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;

для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;

для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;

для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;

для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.

Зокрема, школи мають можливість впроваджувати в освітній процес галузеві та міжгалузеві інтегровані курси, зокрема: "Робототехніка", STEM, "Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури)", "Історія: Україна і світ”.

Також будуть нові предмети: "Здоров'я безпека та добробут", "Підприємництво і фінансова грамотність", один з предметів "Етика", "Культура добросусідства" тощо.

Що будуть вивчати діти на уроках етики у школах? У затвердженій типовій освітній програмі для учнів 5 – 9 класів йдеться про те, що школи можуть вводити для вивчення предмети "Етика", "Культура добросусідства" або інші курси морального спрямування.

Які питання повинні розкрити вчителі у змісті цих програм:

емоційного здоров’я, розвитку особистості та її психічних процесів, емоційного інтелекту,

особливостей поведінки і їх наслідків, ефективного спілкування, самоконтролю,

булінгу і протидії його проявам, критичного ставлення до інформації,

соціального здоров’я, сім’ї та батьківства, моральних і етичних цінностей,

життєвої самоідентифікації, сенсу життя, ідеалів і світогляду, взаємозв'язку складових здоров’я,

благодійності, гуманності, підтримки осіб з особливими потребами,

прийняття відмінностей між людьми, толерантного ставлення до поглядів і переконанням, поваги до ідей інших.

Зокрема, вчителі мають навчити учнів поваги до прав людини, поваги до себе й інших людей, сприйняття демократичних цінностей, відповідальності за особистий і суспільний добробут, чесності, терпимості, етичне і відповідальне ставлення до інших.

Рішення уряду та МОН

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію закладів освіти. Ця реорганізація, за словами Шкарлета, поліпшить рівень підготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців і фахівців місцевого самоврядування.

До яких структур приєднають виші:

Національну академію державного управління при президентові – до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Дніпропетровський регіональний інститут НАДУ – до Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";

Львівський регіональний інститут НАДУ – до Національного університету "Львівська політехніка";

Одеський регіональний інститут НАДУ – до Державного університету "Одеська політехніка";

Харківський регіональний інститут НАДУ – до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Що буде зі студентами? Всі студенти реорганізованих вишів продовжуватимуть навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Окрім того, уряд ухвалив зміни до положення про Міністерство освіти і науки. Це приведе їх у відповідність до законів про освіту. Які функції надали Міністерству освіти – читайте у матеріалі.