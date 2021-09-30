В Україні є лише два регіони, де зараз немає жодної школи, що перейшла на дистанційне навчання. Зокрема, мовиться про Київ та Сумщину. У школах цих регіонів достатній рівень вакцинації персоналу від коронавірусу.

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Умови роботи шкіл під час карантину

Робота шкіл у жовтій зоні

З 23 вересня вся Україна перейшла у жовту зону. Очно в цій зоні можуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% вакцинованих працівників.

В такому випадку у закладі освіти щонайменше 80% персоналу мають COVID-сертифікат:

"жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити довідку про одужання або здати негативний ПЛР-тест.

Але вимога щодо 80% вакцинованих працівників не поширюється на 1 – 4 класи та дитсадки. Початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.



Учні під час навчання / Фото starkon.city

Які заклади освіти мають працювати дистанційно? Заклади освіти, де менше 80% персоналу мають COVID-сертифікати, не можуть приймати школярів та студентів, тому вони переходять на дистанційну роботу.

Також закритися на карантин можуть і школи, де вакцинована достатня кількість персоналу, але понад 50% класів там пішли на самоізоляцію. Натомість один клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.

Робота шкіл у червоній зоні

Для роботи у звичному режимі в червоній зоні школи повинні мати 100% вакцинованих працівників. Якщо такого показника немає – навчальний заклад перейде на дистанційне навчання.

Заступниця міністра освіти додала, що тут йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу – не лише вчителів. "Лише за цієї умови зможуть працювати і садочки, і початкова, і спеціалізована школи", – каже Рогова.

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Додамо, що за словами Ляшка, щонайменше 900 шкіл зможуть працювати очно в червоній зоні карантину. А все тому, що там отримали щеплення першою дозою всі працівники. Наразі в Україні близько 6 тисяч шкіл досі не досягли рекомендованого показника у 80% вакцинованих працівників.

Окрім того, У МОН розглядають різні варіанти щодо навчання, щоб це було безпечно і діти отримали якісну освіту. Зокрема, у червоній зоні у школах, де не буде вакциновано 100% освітян, для роботи в очному форматі можуть змістити канікули. Зокрема, є варіант знову навчатися влітку.

Міністерство охорони здоров’я закликає в регіонах відстежувати контакти хворих на COVID-19, які були виявлені в освітніх закладах. Оскільки ризик спалаху коронавірусу в школах зростає саме під час проведення очних уроків.

Як уберегти учнів від зараження COVID-19 у школі:

Школярам варто заходити у школу лише у масках. Учням 1 – 4 класів за межами класу можна перебувати без масок, а ось школярам від 12 років навпаки – треба носити маски поза приміщенням класу. Також дітям важливо дотримуватися гігієни рук, етикету чхання і кашлю. Якщо в учня виникло погане самопочуття, в НЗСУ радять не відвідувати школу.

Дистанційка у школах

Школи у деяких областях вже переходять на дистанційку. У МОН розповіли, що на онлайн-навчанні перебувають близько 3 тисяч шкіл. Зокрема, є області, де на дистанційному навчанні досі понад 40% шкіл – це Львівська, Вінницька, Одеська, Рівненська, Івано-Франківська і Волинська області.

"Якщо 27 вересня 4669 шкіл працювали дистанційно, то вже 29 вересня їх 2505", – заявив Шкарлет. Він пояснив, що школи не працюють очно тому, що немає 80% вакцинації персоналу.

Також найменше шкіл, які працюють дистанційно, у Донецькій (лише 10) та Харківській (11 шкіл) областях.

Додамо, що з початку навчання вже майже 89 тисяч школярів та 3 тисячі вчителів перевели на самоізоляцію. Також наразі дистанційно навчаються 145 шкіл.

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Зазначимо, що Учні та студенти оцінюють онлайн-навчання позитивно, бо це дозволяє не захворіти на коронавірус. Проте діти почали отримувати більше домашки та стикнулися з необізнаністю викладачів у комп'ютерах. Що кажуть про дистанційку студенти, учні та педагоги – читайте тут.

Окрім того, попри перехід на дистанційку школи досі не забезпечені необхідною технікою. Вчителям пообіцяли закупити понад 60 тисяч ноутбуків, проте це зможуть зробити лише за кілька місяців.

Обов’язкова вакцинація вчителів

Під час засідання Кабінет міністрів України підтримав доручення МОЗ, яке дозволяє обов’язкову вакцинацію освітян проти COVID-19.

Очільник МОЗ запевнив, що стаття №12 закону України про захист населення передбачає, що працівники окремих професій, які можуть поширювати інфекційні хвороби, підлягають обов’язковим щепленням проти таких хвороб.



Вакцинація вчителів / Фото konkurent.ua

У МОЗ кажуть, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають:

вихователі, вчителі шкіл, викладачі коледжів та профтехів, викладачі вишів, закладів спеціальної освіти та наукових установ,

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів,

працівники місцевих державних адміністрацій.

У проєкті наказу наголосили, що якщо педагоги відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.

Наразі, як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, в Україні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 69% вчителів. Водночас третина вчителів – досі невакциновані.

Станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тисяч працівників шкіл, з них:

майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації;

172 тис. (26%) отримали неповний цикл; вакциновані однією дозою;

203 тис. (31%) – не вакциновані.

В яких регіонах найбільша кількість вакцинованого персоналу (дві дози): Полтавська область – 58,5%; Черкаська область – 56%; Київ – 55,4%; Київська область – 52,8%; Житомирська область – 52,5%; Вінницька область – 52,4%.

Смішно! Мешканка Одеси поскаржилася в соцмережі, що у її сина нібито болить голова, коли він наближається до своєї вакцинованої вчительки. Натомість користувачі висміяли слова мами та поспівчували її синові. Більше про це – читайте у статті.

Цікаво, що мер Івано-Франківська раніше анонсував приз школі, яка першою вакцинує всіх вчителів від коронавірусу. Тепер стало відомо, який навчальний заклад переміг – Вовчинецька гімназія, там отримали щеплення всі 44 працівники. Школа отримає один мільйон гривень.

Нові умови вступу у 2022 році

Міністерство освіти і науки розмістило для громадського обговорення проєкт нових умов прийому на навчання для абітурієнтів на 2022 рік. Якщо проєкт приймуть, то вступників чекають зміни.

Передбачаються такі основні зміни у вступі-2022:

Розширять можливість для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання. Удосконалять розподіл обсягу бюджету за галузями знань, міжгалузевими та підгалузевими групами. Змінять перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме – посилять роль математики під час вступу до вишу. Скоротять перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники (йдеться про заяви в паперовій формі) – не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО. ЄФВВ в магістратуру планують проводити з використанням технологій ЗНО для таких спеціальностей:

05 "Соціальні та поведінкові науки",

06 "Журналістика",

07 "Управління та адміністрування",

08 "Право",

28 "Публічне управління та адміністрування",

29 "Міжнародні відносини". Для вступників на спеціальність 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Додамо, що ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники можуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.

Скандали у сфері освіти

Студентам КНУ заборонили виїжджати за кордон під час навчання

В мережі з’явилася інформація, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка заборонив студентам виїжджати за межі України без дозволу адміністрації вишу під час дистанційки. За такі дії їм погрожували відрахуванням.

Коли навчання офіційно є очним, то відсутність студента є підставою для звинувачення і його, і нас у недоброчесності. Такої практики не повинно бути. За такі речі відраховують в університетах всього світу,

– сказав проректор вишу.

За його словами, мова не йде про короткотермінову відсутність, яка не створює ризиків для виконання індивідуального навчального плану.

У Дніпрі обурені батьки показали умови у шкільному туалеті

У Дніпрі батьків обурив туалет в школі №113 – там немає дверей та навіть туалетного паперу. Хоча у туалеті є перегородки, учні все одно соромляться ходити в туалет. Також у кабінках відсутні сміттєві відра, куди б можна було викидати сміття.



Шкільний туалет у школі №113 у Дніпрі / Колаж 24 каналу

У школі пояснюють, що туалетний папір є в кожному класі і діти знають, де в разі потреби її можна взяти.

У школі зацькували маму учня, яка не прийшла на батьківські збори

У школі Полтавської області мама одного з учнів не змогла прийти на батьківські збори. Тому вона попросила вчительку розповісти про те, що там обговорювали. Натомість відповіді жінка не отримала, а інші батьки почали її цькувати та вилучили з групи класу.

Чи обов’язково відвідувати батьківські збори? Юрист Роман Бондаренко каже, що відвідування батьківських зборів не є обов’язковим для батьків. Втім, пояснювати в чаті, що було на батьківських зборах, вчителька теж не повинна, адже така інформація конфіденційна.

Зверніть увагу Дистанційка в окупантів: учні змушені передавати домашку через чорний вхід або вікна школи

Труднощі з реформою НУШ в 5 класах

З 1 вересня у 5 пілотних класах розпочалася реформа Нової української школи. По-новому навчаються учні 136 шкіл України. Проте майже всі з них зіткнулися з новими викликами та труднощами. Що кажуть вчителі та директори про пілотування НУШ – читайте у статті.

У Росії школярка виготовила "бомби", бо хотіла підірвати свою школу

У російському Омську дев'ятикласниця ліцею №92 захотіла підірвати свій навчальний заклад. Для цього вона разом з другом підготувала саморобні вибухові пристрої. Проте випробування "бомб" пройшло невдало, тому підлітки відмовилися від задуму.

Інші новини у сфері освіти

Наукові експерименти українських школярів тестуватимуть у космосі

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що весь світ дізнається про наймолодших українських науковців. Адже відтепер наукові експерименти наших школярів зможуть потрапити на Міжнародну космічну станцію (МКС) на орбіті Землі.

Вашингтоні в підписали Угоду про участь України в програмі Місії 16 МКС. 2 команди відправлять свої експерименти на космічну станцію, де далі ними управлятимуть астронавти.

Окрім того, учасники команд-переможців матимуть змогу спостерігати за відльотом ракети Falcon 9 на історичному майданчику 39A космічного центру Кеннеді НАСА.

Українські школярі можуть отримати стипендію на навчання в США

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У Херсоні здійснили мрію шкільного двірника

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