Робота шкіл в новому навчальному році, списки зарахованих та скандали – підсумки тижня в освіті

Журналісти Освіта 24 зібрали найважливіші новини, які сталися цього тижня – з 26 по 30 липня – у сфері української освіти. Зокрема, читайте про вступ-2021, рейтинги зарахованих студентів та очікування про роботу шкіл у новому навчальному році.

Робота шкіл в новому навчальному році

Голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що школи зможуть працювати під час карантину в новому навчальному році.

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Ляшко запевнив, що школи можна не закривати на карантин, навіть якщо регіон перейде із зеленої в іншу зону, зокрема і червону. Але лише за умови, що у закладі освіти буде щонайменше 80% імунізованих (вакцинованих – 24 канал) працівників.

Але міністр додає, що примусово вакцинувати вчителів не будуть. В Україні наразі є добровільна і безкоштовна вакцинація, і цього поки достатньо.



Вчителька у школі / Ілюстративне фото / НУШ

До слова, У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.

Водночас ООН закликає якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID-19. Адже через їх тривале закриття у світі збільшилася кількість насильства та ранньої вагітності серед дітей. Тож, наразі на кону стоїть освіта понад 600 мільйонів учнів.

Міністерство освіти і науки вже затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання навчання учнів 1 – 4 класів у школах. Зокрема, на заміну звичайної бальної оцінки досягнень учнів з предмета пропонують використовувати вербальну оцінку.

Так, рекомендації запроваджують поняття:

вербальної оцінки (оцінювальне судження),

рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату).

Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

П (початковий рівень);

С (середній рівень);

Д (достатній рівень);

В (високий рівень).

Окрім того, результати оцінювання досягнення учнів у 1 – 4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою. Хоча у 3 – 4 класах можна як вербальною, так і рівневою оцінкою за вибором школи.

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Також Кабінет міністрів змінив деякі норми харчування у закладах освіти. Зокрема шкільним їдальням дозволили використовувати соняшникову та кукурудзяну олії для приготування їжі.

Нова постанова розширює інші норми приготування страв:

дозволили давати дітям безлактозне молоко;

дозволи сухофрукти в раціоні двічі на тиждень (раніше дозволяли один раз);

водночас чай зможуть подавати лише один раз на тиждень;

кількість вершкового масла для однієї порції збільшили з 1,5 до 2,5 грамів;

можна використовувати насіння й горіхи.

Окрім того, уряд затвердив зміни до постанови щодо організації діяльності інклюзивних груп у садочках.

Головні зміни щодо організації інклюзивного навчання:

Введено поняття "рівні підтримки" – обсяг тимчасової або постійної підтримки в навчанні дітей, які цього потребують. Зокрема, запроваджено 5 рівнів підтримки.

Введено поняття "ресурсна кімната". У дошкіллі це частина кімнати (зона), призначена для розвитку дітей з ООП, гармонізації їхнього психоемоційного стану та психологічного розвантаження.

Закріплено обов’язок садочку створити інклюзивну групу, якщо із заявою звернулися батьки або інші законні представники дитини з ООП;

Змінено кількість дітей з ООП, які можуть бути в інклюзивній групі (залежно від рівня підтримки, якого потребує дитина).

Також в Україні створять спеціальну уповноважену державну установу, яка буде організовувати та забезпечувати навчання дітям дошкільного та шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Списки зарахованих та деталі вступу-2021

Українські вступники 28 липня дізналися, хто пройшов на бюджет. Зокрема, цього року на бакалаврат вступили майже 65 тисяч абітурієнтів.

Тепер навпроти заяви абітурієнта в електронному кабінеті, за якою він вступив на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування". Тож, до 2 серпня абітурієнти мають подати оригінали документів до вишів.

Які оригінали подати до вишів:

копію документа, що посвідчує особу (та пред’явити оригінал);

оригінали документа про освіту та додатку до нього;

копію військово-облікового документа (та пред’явити оригінал);

оригінали сертифікатів ЗНО;

4 кольорові фото 3x4;

інші документи, передбачені правилами прийому відповідного вишу.

Як тільки абітурієнт збере всі необхідні документи, він має:

привезти документи до приймальної комісії,

надіслати їх поштою (з обов’язковим описом вкладень),

надіслати електронною поштою (з накладанням на сканкопії КЕП вступника).

Додамо, що офіційне зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.



Терміни вступу у 2021 році / Інфографіка МОН

Загалом у 2021 році вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Лідерами за кількістю поданих заяв є виші у Львові та Києві.

10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв. Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв. НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв. Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв. Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв. Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв. Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.

Вступники на бакалаврат обирали такі спеціальності:

Філологія – 76 371 поданих заяв;

Право – 67 720 поданих заяв;

Комп’ютерні науки – 66 123 поданих заяв;

Менеджмент – 62 227 поданих заяв;

Середня освіта – 44 136 поданих заяв;

Інженерія програмного забезпечення – 43 618 поданих заяв;

Журналістика – 43 215 поданих заяв;

Психологія – 39 529 поданих заяв;

Економіка – 37 464 поданих заяв;

Маркетинг – 36 080 поданих заяв.

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Скандали в освіті

На Донеччині діти можуть навчатися у зоні обстрілів

Школу в селі Георгіївка Покровського району на Донеччині розформовують. Водночас учнів можуть відправити навчатися в іншу школу в зоні обстрілу. Деталі – читайте тут.

Чи виплатять премії учням, які перемогли на міжнародних олімпіадах

Нещодавно з’явилася інформація про те, уряд цього року не буде виплачувати президентські премії переможцям міжнародних олімпіад. Але у МОН зараз намагаються вирішити цю ситуацію та таки виплатити премії школярам.

У Києві СБУ затримала радницю ректора, яка торгувала дипломами

Правоохоронці викрили радницю ректора одного з приватних вишів у Києві на отриманні грошей за диплом про вищу освіту. За даними слідства, жінка гарантувала клієнтам видачу документів без навчання у закладі.



Жінку затримали на гарячому / Фото пресслужби СБУ

Правоохоронці кажуть, що вартість своїх послуг жінка оцінювала щонайменше у 1,5 тисячі доларів. Зловмисниці вже повідомили про підозру, незабаром їй обиратимуть запобіжний захід.

На Хмельниччині друкували фальшиві дипломи про освіту

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли фальшиві документи. Зокрема, вони друкували дипломи про вищу та середню спеціальну освіту навчальних закладів за напрямками журналістика, медицина та освіта. Деталі – читайте у статті.

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Шахраї знову намагаються продати приміщення Львівського медуніверситету

Шахраї вдруге намагаються продати приміщення Львівського медичного університету ім. Данила Галицького, який розташований у центрі міста. Це майно вишу було незаконно відчужене і тепер його хочуть перепродати.

Так, ще у 2020 році стало відомо про договір купівлі-продажу приміщення бібліотеки. Зараз університет оскаржує продаж в суді. Галицький районний суд у квітні цього року ухвалив рішення заборонити продавати та відчужувати згадане майно.

Новини в сфері вищої освіти

В Україні модернізують 6 популярних університетів

Шість українських університетів отримають кошти на модернізацію та підвищення енергоефективності своїх навчальних будівель та гуртожитків. Згодом планують оновити ще кілька вишів.

Які університети модернізують:

НТУ "Харківський політехнічний інститут",

НУ "Львівська політехніка",

Вінницький національний технічний університет,

НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка",

НУ "Чернігівська політехніка",

Сумський державний університет.

Загалом, у двох етапах проєкту візьмуть участь 19 університетів, 14 з яких фінансуватиме ЄІБ, а 5 – НЕФКО.

Які професії будуть затребувані в майбутньому

Цього року серед вступників найпопулярнішими виявилися такі спеціальності: філологія, право, комп'ютерні науки та менеджмент.

Водночас керівниця напрямку "Робота" на OLX Україна Марія Абдулліна розповіла, що через кілька років затребуваними будуть фахівці сфер кібербезпеки, логістики, харчової промисловості, IT, металургії і торгівлі.

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Зокрема, найвищим буде попит на фахівців в сфері аналітики і роботи з даними, кібербезпеки, харчові технології, зелені технології, відновлювальна енергія, догляд за людьми та робота з людьми, сфера зі створення контенту, робота з мережами.

Українці можуть отримати стипендію на навчання в Грузії

У рамках угоди про співробітництво в галузі освіти та науки українці можуть отримати стипендію на навчання у вишах Грузії на 2021/2022 навчальний рік. Прийом заявок триває до 31 липня. Куди відправляти заяву та перелік вишів – читайте у статті.

Ця новина буде оновлена 30 липня новими подіями.