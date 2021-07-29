Голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що школи зможуть працювати під час карантину в новому навчальному році.

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Ляшко запевнив, що школи можна не закривати на карантин, навіть якщо регіон перейде із зеленої в іншу зону, зокрема і червону. Але лише за умови, що у закладі освіти буде щонайменше 80% імунізованих (вакцинованих – 24 канал) працівників.

Але міністр додає, що примусово вакцинувати вчителів не будуть. В Україні наразі є добровільна і безкоштовна вакцинація, і цього поки достатньо.


Вчителька у школі / Ілюстративне фото / НУШ

До слова, У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.

Водночас ООН закликає якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID-19. Адже через їх тривале закриття у світі збільшилася кількість насильства та ранньої вагітності серед дітей. Тож, наразі на кону стоїть освіта понад 600 мільйонів учнів.

Міністерство освіти і науки вже затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання навчання учнів 1 – 4 класів у школах. Зокрема, на заміну звичайної бальної оцінки досягнень учнів з предмета пропонують використовувати вербальну оцінку.

Так, рекомендації запроваджують поняття:

  • вербальної оцінки (оцінювальне судження),
  • рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату).

Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

  • П (початковий рівень);
  • С (середній рівень);
  • Д (достатній рівень);
  • В (високий рівень).

Окрім того, результати оцінювання досягнення учнів у 1 – 4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою. Хоча у 3 – 4 класах можна як вербальною, так і рівневою оцінкою за вибором школи.

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Також Кабінет міністрів змінив деякі норми харчування у закладах освіти. Зокрема шкільним їдальням дозволили використовувати соняшникову та кукурудзяну олії для приготування їжі.

Нова постанова розширює інші норми приготування страв:

  • дозволили давати дітям безлактозне молоко;
  • дозволи сухофрукти в раціоні двічі на тиждень (раніше дозволяли один раз);
  • водночас чай зможуть подавати лише один раз на тиждень;
  • кількість вершкового масла для однієї порції збільшили з 1,5 до 2,5 грамів;
  • можна використовувати насіння й горіхи.

Окрім того, уряд затвердив зміни до постанови щодо організації діяльності інклюзивних груп у садочках.

Головні зміни щодо організації інклюзивного навчання:

  • Введено поняття "рівні підтримки" – обсяг тимчасової або постійної підтримки в навчанні дітей, які цього потребують. Зокрема, запроваджено 5 рівнів підтримки.
  • Введено поняття "ресурсна кімната". У дошкіллі це частина кімнати (зона), призначена для розвитку дітей з ООП, гармонізації їхнього психоемоційного стану та психологічного розвантаження.
  • Закріплено обов’язок садочку створити інклюзивну групу, якщо із заявою звернулися батьки або інші законні представники дитини з ООП;
  • Змінено кількість дітей з ООП, які можуть бути в інклюзивній групі (залежно від рівня підтримки, якого потребує дитина).

Також в Україні створять спеціальну уповноважену державну установу, яка буде організовувати та забезпечувати навчання дітям дошкільного та шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Українські вступники 28 липня дізналися, хто пройшов на бюджет. Зокрема, цього року на бакалаврат вступили майже 65 тисяч абітурієнтів.

Тепер навпроти заяви абітурієнта в електронному кабінеті, за якою він вступив на бюджет, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування". Тож, до 2 серпня абітурієнти мають подати оригінали документів до вишів.

Які оригінали подати до вишів:

  • копію документа, що посвідчує особу (та пред’явити оригінал);
  • оригінали документа про освіту та додатку до нього;
  • копію військово-облікового документа (та пред’явити оригінал);
  • оригінали сертифікатів ЗНО;
  • 4 кольорові фото 3x4;
  • інші документи, передбачені правилами прийому відповідного вишу.

Як тільки абітурієнт збере всі необхідні документи, він має:

  • привезти документи до приймальної комісії,
  • надіслати їх поштою (з обов’язковим описом вкладень),
  • надіслати електронною поштою (з накладанням на сканкопії КЕП вступника).

Додамо, що офіційне зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Терміни вступу
Терміни вступу у 2021 році / Інфографіка МОН

Загалом у 2021 році вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Лідерами за кількістю поданих заяв є виші у Львові та Києві.

10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв.
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв.
  3. НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв.
  4. Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв.
  5. Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв.
  6. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв.
  7. Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв.
  8. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв.
  9. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв.
  10. Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.

Вступники на бакалаврат обирали такі спеціальності:

  • Філологія – 76 371 поданих заяв;
  • Право – 67 720 поданих заяв;
  • Комп’ютерні науки – 66 123 поданих заяв;
  • Менеджмент – 62 227 поданих заяв;
  • Середня освіта – 44 136 поданих заяв;
  • Інженерія програмного забезпечення – 43 618 поданих заяв;
  • Журналістика – 43 215 поданих заяв;
  • Психологія – 39 529 поданих заяв;
  • Економіка – 37 464 поданих заяв;
  • Маркетинг – 36 080 поданих заяв.

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Жінку затримали на гарячому / Фото пресслужби СБУ

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Шахраї знову намагаються продати приміщення Львівського медуніверситету

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Так, ще у 2020 році стало відомо про договір купівлі-продажу приміщення бібліотеки. Зараз університет оскаржує продаж в суді. Галицький районний суд у квітні цього року ухвалив рішення заборонити продавати та відчужувати згадане майно.

  • В Україні модернізують 6 популярних університетів

Шість українських університетів отримають кошти на модернізацію та підвищення енергоефективності своїх навчальних будівель та гуртожитків. Згодом планують оновити ще кілька вишів.

Які університети модернізують:

  • НТУ "Харківський політехнічний інститут",
  • НУ "Львівська політехніка",
  • Вінницький національний технічний університет,
  • НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка",
  • НУ "Чернігівська політехніка",
  • Сумський державний університет.

Загалом, у двох етапах проєкту візьмуть участь 19 університетів, 14 з яких фінансуватиме ЄІБ, а 5 – НЕФКО.

  • Які професії будуть затребувані в майбутньому

Цього року серед вступників найпопулярнішими виявилися такі спеціальності: філологія, право, комп'ютерні науки та менеджмент.

Водночас керівниця напрямку "Робота" на OLX Україна Марія Абдулліна розповіла, що через кілька років затребуваними будуть фахівці сфер кібербезпеки, логістики, харчової промисловості, IT, металургії і торгівлі.

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Зокрема, найвищим буде попит на фахівців в сфері аналітики і роботи з даними, кібербезпеки, харчові технології, зелені технології, відновлювальна енергія, догляд за людьми та робота з людьми, сфера зі створення контенту, робота з мережами.

  • Українці можуть отримати стипендію на навчання в Грузії

У рамках угоди про співробітництво в галузі освіти та науки українці можуть отримати стипендію на навчання у вишах Грузії на 2021/2022 навчальний рік. Прийом заявок триває до 31 липня. Куди відправляти заяву та перелік вишів – читайте у статті.

Ця новина буде оновлена 30 липня новими подіями.