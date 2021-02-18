Робота шкіл на карантині, популярні професії та нові правила у садочках: підсумки тижня в освіті

Читайте найважливіші новини цього тижня – з 15 по 19 лютого – у сфері української освіти. Дізнайтеся, як працюватимуть школи під час карантину, які професії будуть популярні наступні 10 років та нові правила щодо садочків.

Уряд продовжив карантин в Україні до 30 квітня та ухвалив нові зміни, які стосуються рівнів епідемічної небезпеки.

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Робота шкіл у жовтій зоні

В Україні поки встановлять жовтий рівень, відповідно до якого є певні заборони на відвідування шкіл та садочків:

забороняється відвідування закладів освіти там, де на самоізоляції через контакт із пацієнтом з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу школи чи садочку.

забороняється проведення масових заходів, зокрема вистав, свят та концертів за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності глядачів.

Робота шкіл у червоній зоні

Через погіршення ситуації з коронавірусом можуть встановлювати в регіонах червоний рівень епідемнебезпеки. Так, у разі встановлення червоного рівня продовжуватимуть роботу садочки та спеціальні заклади освіти, а також буде очне навчання для учнів 1 – 4 класів. Всі інші школярі перейдуть на онлайн-навчання.

До слова, з новим рішенням уряду Україна повертається до поділу на карантинні зоні. Наразі вся територія держави буде в жовтій зоні.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Чи можуть невакциновані діти відвідувати школи та садочки? Є перелік профілактичних щеплень, які є обов’язковими і включені до календаря щеплень. Так, до обов’язкових відносять профілактичні щеплення проти:

туберкульозу;

поліомієліту;

дифтерії;

кашлюку;

правця;

кору.

Водночас дітям, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Але тут є виключення: якщо профілактичні щеплення дітям було проведено з порушенням установлених термінів через медичні протипоказання, то за рішенням лікарів невакцинованим дітям можуть дозволити відвідувати садочок.

Національне агентство кваліфікацій опублікувало 30 найбільш затребуваних спеціальностей майбутнього. Так, більшість українців буде працювати в інтернеті, а попитом користуватимуться навіть вчителі.

Які професії будуть популярні в Україні через 10 років:

Розробник програмного забезпечення. Адже це люди, які створюють нові системи для автоматизації процесів. Професіонал в роботі з клієнтами. Ця професія стає все актуальнішою. А робота такого професіонала полягає в наданні необхідної допомоги клієнту, коли купується певний товар або послуга. Розробник інтернет-контенту. Це люди, які наповнюють змістом інтернет. Онлайн-учитель. В професіях майбутнього зустрічається тенденція навчання в інтернеті. І вчителі почали помічати потенціал онлайн-класу. Коуч-тренер – це людина-ментор, яка допомагає іншим людям просуватися в різних сферах їхнього життя, особливо в професійній кар'єрі. Фітнес-тренер. Зараз соціальні медіа мають все більший вплив на імідж тіла, тож попит на людей, які хочуть займатися щодня спортом, буде рости. Спеціаліст з цифрового маркетингу. Це професійний продавець товарів і послуг через рекламу в соцмережах. Аналітик Big Data. Цей фахівець, який аналізує всі дані, що надходять з системи або циркулюють в інтернеті. Менеджер (управитель) спільноти. Цей професіонал відповідає за спілкування з клієнтами та спільнотами навколо компанії. Інженер-еколог. Основна відповідальність цієї людини – робота з технологіями і навколишнім середовищем. Інженер лікарні. Вони мають збирати і застосовувати всі технології, які вважаються необхідними для вирішення різних проблем в лікарнях. Фахівець з кібербезпеки. Це фахівець із захисту даних в інтернеті. Менеджер з утилізації відходів. У сучасному світі стає популярним захист навколишнього середовища. А цей управлінець повинен дивитися на проблеми екології по-іншому, створюючи нові проєкти і рішення для утилізації сміття. 3D-архітектор та інженер. Це професіонал, який в інженерному секторі чи архітектурі створює простір в форматі 3D. Розробник смарт-пристроїв. Такими пристроями є окуляри, лінзи, годинник і інші пристрої з певною технологією, яка полегшує життя людей. Консультант по іміджу. Як і тренери з фізичної активності, імідж-консультант надають людям поради, як добре виглядати. Це стилісти, які останнім часом теж популярні. Менеджер (управитель) з інновацій. Цей фахівець буде відповідальним за переосмислення стратегії компанії в її основному бізнесі або в якійсь конкретній області. Інженер-генетик. Одним із його завдань є виявлення ряду спадкових патологій задовго до появи клінічних симптомів. Фахівець з підвищення кваліфікації персоналу. Необхідно виявляти і впливати на сильні і слабкі сторони людей, тож професія цього фахівця має допомагати стати працівникам кращими у своїй сфері. Внутрішній торговельний представник. Зараз клієнти мають набагато більше можливостей, а тому компанії будуть звертатися до клієнтів тільки тоді, коли вони проявлять інтерес до товару. Фахівець з електронної комерції. Це буде окремий фахівець, який буде спеціалізуватися на продажі в мережі. Психотерапевт. Професії психолога, терапевта та психіатра стануть ще популярнішими. Адже ці люди забезпечують психічне здоров'я інших. Професіонал з відновлюваної та альтернативної енергетики. Фінансовий менеджер (управитель). Персональний онлайн-доглядач – це професіонал, якого найняли для проведення часу з літніми клієнтами через інтернет-платформу. Аналітик квантового машинного навчання. Ця людина відповідає за дослідження і розробку передових рішень для збільшення швидкості і продуктивності системних алгоритмів. Менеджер (управитель) платного трафіку. Цей працівник грає основну роль в будь-якому бізнесі. Його робота – створення і управління платними медіа-кампаніями, такими як Google та Facebook. Аналітик соціальних мереж. Зазначені фахівці планують, створюють і аналізують повідомлення в профілі соціальних мереж. Отже, подібно до менеджерів платного трафіку, попит на цю професію зростає. Веб-розробник. Веб-розробники несуть відповідальність за проєктування та управління сайтами. UX дизайнер.



Популярні професії / Інфографіка 24 каналу

До слова, депутати розглянуть питання про контракти вчителів-пенсіонерів у школах. Хочуть виключити норми щодо припинення трудового договору з вчителями та керівниками шкіл.

Зокрема, будуть переукладати договори з учителями шкіл пенсійного віку терміном від 1 до 3 років. А з директорами будуть укладати контракти терміном на шість років.

У школі раптово померла вчителька на робочому місці

Вчителька російської мови та літератури раптово померла на робочому місці. Жінці було 67 років. Трагедія сталася 15 лютого у школі № 32, яка знаходиться на вулиці Антоновича у Дніпрі.

Жінка в учительській раптово втратила свідомість і впала замертво. Згодом приїхали лікарі, які констатували смерть. Колеги зізнаються, що у померлої вчительки були проблеми з тиском. Тож, можливо, у неї стався інфаркт.

Батьки не здали гроші на чайник у школу, їх доньці заборонили брати з нього воду

У соцмережах активно обговорюють ситуацію з чайником для класу. Так, на Полтавщині у школі одна мама зібрала по 50 гривень з кожної дитини на електрочайник.

Але одна сім’я через фінансове становище не змогла здати гроші. Тому класна керівничка заборонила дитині набирати воду. Всі деталі та що у таких випадках робити батькам – читайте за посиланням.

У Росії школярів вчили розганяти протести зі щитами та кийками

У школі №42 Нижньовартовска учні під наглядом поліцейських перевтілилися в силовиків та протестувальників.

Так, під час гри одна група школярів закидувала інших спортивними м'ячами. Натомість інші діти у шоломах та з кийками захищалися від мітингувальників.

Відео з такими навчаннями – можна подивитися тут. Там помітно, як натовп учнів кидав волейбольними і баскетбольними м'ячами в тих осіб, які зображали ОМОНівців. А представники поліції контролювали цей процес.

Науковці заявляють про утиски зі сторони Шкарлета

Сергій Шкарлет вимагає видалити публікації, у яких науковці дослідили його роботи на наявність плагіату. Через свого адвоката міністр освіти та науки чинить тиск на науковців.

Причина вимоги видалити це – "публікації на сайті містять розголошення (поширення) персональних даних Шкарлета та фото, на яких він зображений". Деталі цього інциденту – читайте тут.

Уряд прийняв постанову, яка вносить зміни в "Положення про дошкільний навчальний заклад". До нього, серед іншого, додали причини, за які дитину можуть відрахувати з садочку.

До теми Як обрати гурток чи секцію для дитини: поради батькам

За що дитину можуть відрахувати з садочку:

якщо батьки самі хочуть забрати дитину з садочку (за заявою одного з батьків чи осіб, які їх замінюють);

якщо дитина більше не може відвідувати садочок через стан здоров’я, що підтверджено медичним висновком;

якщо дитина переходить до іншого закладу дошкільної освіти;

якщо дитина не відвідує садочок протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин;

якщо дитина досягнула станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з ООП – повних восьми років), що передбачає її відрахування до 31 серпня поточного року.

Додамо, що про відрахування дитини з садочку адміністрація закладу зобов’язана повідомити батьків письмово із зазначенням причин не менш як за 10 календарних днів.

Але освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що кожна дитина має право на місце в садочку до 7 років.

Коли за дитиною зберігається місце в садочку:

якщо дитина хворіє, проходить санаторне лікування або реабілітацію;

якщо батьки пішли у відпустку – на час їхньої відпустки;

у літній оздоровчий період (75 днів);

під час карантину.

Окрім того, збільшили кількість пільгових місць у закладах дошкільної освіти. Які діти мають першочергово зараховуватися до садочків:

діти, які проживають на території обслуговування садочку; є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти; є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти; належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами; належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, а також усиновлених дітей; перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей; діти з числа внутрішньо переміщених осіб і діти, які постраждали в результаті військових дій і збройних конфліктів.

Чи потрібно батькам нести довідку в садочок, якщо дитина не приходила кілька днів?

Якщо дитина не відвідувала дитсадок через сімейні обставини чи причини, не пов’язані з хворобою, то вона може повертатися до закладу дошкільної освіти без медичної довідки, яка підтверджує стан здоров’я.

Проте після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до садочку дозволяється лише за наявності медичної довідки. Тобто, якщо дитина не відвідувала дитсадок через хворобу, батьки мають принести довідку від лікаря.

У лекціях скандальної викладачки з Драгоманова знайшли порушення

Члени робочої групи від педагогічного університету імені Драгоманова знайшли низку порушень в онлайн-лекціях, які викладачка Євгенія Більченко проводила під час дистанційного навчання.

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Які порушення знайшли у лекціях Більченко:

Порушення законів України про освіту та державну мову, оскільки значна частина лекцій, які професорка прочитала студентам, були російською мовою.

Факти словесного паплюження колег-культурологів, образи гідності колег та ідейних опонентів, використання Більченко мови ненависті під час лекцій для студентів.

Для вступників з окупованих територій створили безкоштовні курси

Що відомо про скандал з викладачкою Драгоманова Євгенію Більченко – читайте у матеріалі

МОН запустило пілотний проєкт безкоштовних підготовчих курсів для дітей з тимчасово окупованих територій України. Навчання відбуватиметься, очно, змішано або дистанційно.

Проєкт діятиме протягом 2021-2022 років у дев’яти університетах. Також у цих вишах розташовані освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", які допомагатимуть вступникам з ТОТ подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах,

В яких університетах проводитимуть курси:

Донецький національний технічний університет;

Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

Маріупольський державний університет;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Херсонський державний університет.

Термін навчання на підготовчих курсах з лютого до травня 2021 року – 4 місяці (120 годин), з жовтня 2021 року до травня 2022 року – 8 місяців (240-480 годин).