24 канал зібрав головні новини в сфері освіти: як працюватимуть школи на карантині, чому в бюджеті-2021 зменшили фінансування на освіту та які рішення приймали МОН. Читайте актуальну інформацію про те, що сталося в українській освіті цього тижня – з 30 листопада по 4 грудня.

Робота шкіл на карантині

Як працюватимуть школи та садочки на карантині

В Україні встановили помаранчевий рівень карантину, проте у Міносвіти заявили, що дитячі садочки та початкові класи працюватимуть у звичному режимі. Натомість школи та виші матимуть певні обмеження, повідомляє 24 канал.

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"Єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що учні та студенти відвідують аудиторії у кількості не більше ніж 20 чоловік в аудиторії", – наголосив Шкарлет.

Чи готові школи до локдауну

У Київській міській держадміністрації запевнили, що наразі динаміка захворюваності в школах освіти контрольована. Але у разі повного локдауну, система освіти готова працювати в нових умовах, тому школи до цього готові.

Натомість голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан наголосив, що якщо дійде до жорстких заходів, будуть закривати все – садочки, школи та метро.

Більше про ймовірний локдаун в Україні, коли і за яких умов його можуть ввести – за посиланням.

Чи будуть проводити олімпіади

Через стрімке зростання показників захворюваності на коронавірус, МОН ухвалило рішення не проводити всеукраїнські учнівські олімпіади з шкільних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності.

Але можна в заочній чи дистанційній формі провести Всеукраїнські учнівські конкурси з шкільних предметів та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.



Навчання в школі / Фото "ВсеОсвіта"

Коронавірус у школах

Скільки вчителів та учнів хворіє на COVID-19 в Україні

Наразі хворіє 9 600 вчителів та майже 5,3 тисячі учнів. Окрім того, на самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 перебуває 121 тисяча учнів та 7 800 вчителів

А загалом з початку нового навчального року на COVID-19 захворіло 24 496 вчителів та 12 тисяч учнів.

Коронавірус в школах Києва

Станом на 2 грудня у Києві закриті на карантин чотири школи, а дві школи відновили навчання. Також наразі на дистанційному навчанні перебуває 1161 класів у 286 школах Києва.

Скільки учнів та вчителів захворіли на коронавірус? Усього у Києві COVID-19 виявили у понад 1328 учнів та 980 вчителів.

Коронавірус в школах Івано-Франківська

Влада Івано-Франківська прийняла рішення не змінювати освітній процес для школярів до кінця 2020 року. Тобто до кінця цього року школярі міста будуть вчитися так:

1-4 класи – очно у школах;

5-11 класи – в дистанційному режимі.

До слова, зараз на COVID-19 в школах Івано-Франківська захворіли 37 вчителів та 22 учня. Також з 55 класів початкової школи на самоізоляції перебувають 14 класів.

Цікаво, що влада Івано-Франківська вирішила підтримати вчителів – вони надають матеріальну допомогу вчителям, які захворіли на COVID-19. Сума компенсації для вчителів – від 3000 до 5000 гривень, а залежатиме вона від складності захворювання та його перебігу.

Коронавірус в школах Одеси

А в Одесі всі учні 5 – 11 класів з 1 грудня перейшли на дистанційне навчання. Воно буде тривати два тижні, а згодом учнів можуть повернути до очного навчання. А все через те, що в останній тиждень у школах спостерігається зростання захворюваності COVID-19.

Зменшення грошей на освіту в бюджеті

Уряд затвердив проєкт закону про Державний бюджет-2021 до другого читання, в якому передбачається зменшення фінансування освіти – на 4 мільярди гривень.

Так, найбільше постраждала освітня субвенція для місцевих органів – уряд скоротив її на 2,9 мільярда гривень. Якщо у першому читанні держбюджету було закладено 102, 5 мільярда, то в другому – лише 99,6 мільярда.

Також скоротилося фінансування для таких освітніх програм:

Фонд розвитку вишів – урізання бюджету на 500 мільйонів гривень;

НАЗЯВО, Нацагентство кваліфікацій, Служба освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти – урізання бюджету на 11 мільйонів гривень;

Забезпечення професійної (професійно-технічної освіти) – урізання бюджету на 14 мільйонів гривень;

Підготовка кадрів вишів та забезпечення діяльності їх баз практики – урізання бюджету на 861 мільйонів гривень;

ЗНО та УЦОЯО – урізання бюджету на 18 мільйонів гривень;

Національна Академія наук – урізання бюджету на 15,5 мільйона гривень.



Зміни до проєкту бюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу

Так, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував наміри уряду скоротити видатки на освіту на 4 мільярди гривень. Адже освіта має бути одним з пріоритетів в Державному бюджеті на 2021 рік.

Проте Шкарлет запевняє, що загальні видатки на освіту становлять 6,6% від внутрішнього валового продукту. Також передбачені гроші на підвищення зарплат вчителів на майже 30%.

Рішення та заяви МОН

Раніше депутатка Інна Совсун заявила, що тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет хоче скоротити кількість директоратів з шести до чотирьох та зменшити кількість державних експертів з 93 до 50. Водночас він просив призначити собі дев’ятого заступника.

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Проте Міністерство фінансів не погодило пропозицію МОН про створення двох додаткових посад заступників міністра у штату відомства. Там заявили, що призначаються та звільняються з посад урядом за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій міністра.

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Окрім того, тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет висловив невдоволення заявами голови парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо діяльності МОН у сфері реформування освіти.

"Останнім часом голова цього комітету Сергій Бабак робить цікаві заяви стосовно діяльності Міністерства щодо імплементації реформ та інформації про них", – написав Шкарлет. Більше про це – читайте тут.

А Профспілка працівників освіти вимагає підвищити зарплати вчителям та забезпечити їм захист від COVID-19. Які вимоги вони висунули до МОН та що на це відповів Сергій Шкарлет – читайте за посиланням.

Також Міносвіти підписало меморандуми з двома компаніями у сфері краси "Партнер Плюс" та S&A Group. А все для того, аби популяризувати заклади профосвіти та розвинути дуальну освіту в Україні.

Хороша новина! У закладах освіти безкоштовно харчуватимуть дітей, один з батьків яких загинув чи пропав безвісти під час війни на Донбасі.

Інциденти в закладах освіти

Небезпечне шоу з вогнем у класі

У харківській школі №127 учень 8 класу влаштував у школі небезпечне фаєр-шоу. В мережі з'явилося відео, на якому помітно, що хлопець набрав у рот займисту речовину, потім підніс запальничку і подихом створив велику вогняну хмару.

Попередньо відомо, що ніхто з школярів не постраждав. Поки не вдалося з'ясувати, чи був присутній в цей час учитель в класі.

Дивіться відео, як учень влаштував шоу з вогнем у класі:

У Кропивницькому маму зацькували у шкільному чаті

Багатодітній матері з Кропивницького Вікторії Мумизі влаштували цькування у шкільному чаті для батьків. Жінці пригрозили залишити її дитину без подарунка на День святого Миколая у разі несплати боргу до "фонду класу".

Річ у тім, що упродовж кількох місяців мама 4 дітей Вікторія Мумига не здавала по 50 гривень у так званий "фонд" 2 класу, в якому навчається її донька. Відтак, за жінкою закріпився "борг", й інші батьки фактично зацькували її у вайбер-чаті. Деталі скандалу – читайте тут.

Новини у сфері вищої освіти

Інтернатура для вчителів

У МОН планують започаткувати у вишах педагогічну інтернатуру. Її основним завданням стане створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до реальних умов роботи – вони виконуватимуть навчальну, виховну, методичну та організаційну роботу.

Термін педагогічної інтернатури становитиме один рік. Протягом цього часу роботу інтерна в школі супроводжуватиме педагог-наставник, якому за це доплачуватимуть.

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Дати проведення ЗНО в магістратуру

МОН визначило дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів, які вступатимуть до магістратури в 2021 році:

єдиний вступний іспит з іноземної мови відбудеться 30 червня 2021 року;

з іноземної мови відбудеться 30 червня 2021 року; єдине фахове вступне випробування з права відбудеться 2 липня 2021 року;

з права відбудеться 2 липня 2021 року; проведення спеціальної сесії ЄВІ з іноземної мови для учасників, які захочуть перескласти вступний іспит, відбудеться 11 вересня 2021.

Додамо, що реєстрація вступників для участі у ЗНО розпочнеться 11 травня і триватиме до 3 червня 2020 року.

Зазначимо, що заклади професійно-технічної освіти, які не мають атестації, можуть замовити дипломи випускникам у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Для цього місцеві управління освіти мають направити звернення до МОН, а самі заклади – сформувати запит в електронній базі. Деталі – тут.