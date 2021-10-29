Робота на ринку чи фермі: Артур Пройдаков розповів, де вчителям доводиться підробляти

В Україні вчителям доводиться підробляти, аби прогодувати сім'ю. І займаються педагоги не лише репетиторством – дехто у вільний від уроків час йде працювати на ринок чи ферму.

Про це розповів найкращий вчитель 2021 року за версією Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков. За його словами, тема грошей у державних школах заборонена.

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Він зізнався, що має кілька знайомих вчителів у Києві, які після роботи у школі працюють у сфері маркетингу чи підприємницької діяльності.

І в них точно пропадає ресурс, вони не можуть 100% встигати скрізь усе робити якісно. Так не має бути. Ти маєш працювати на одному місці, ідейно себе реалізовувати, але і мати за це гідну оплату. Нам потрібна золота середина,

– вважає вчитель.

Артур Пройдаков пригадує, що і сам з 2016 по 2019 рік влітку їхав працювати до "Артеку" в Буковелі. І не лише тому, що йому подобається робота у дитячих таборах, нові знайомства тощо, а й щоб просто підзаробити.

За його словами, педагоги змушені шукати додаткове джерело доходу поза школою. І йдеться не лише про репетиторство – вчителі підробляють там, де є можливість.

А сам переможець Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков викладає у приватній київській школі, а до того викладав у державних школах №3 та №1 у Ромнах на Сумщині. Він зауважує, що до теми грошей у приватній і державній школах зовсім різне ставлення.

"У приватній школі без проблем можуть обговорюватися фінансові питання, питання грошових покарань чи преміювань. Педагоги не бояться про це говорити з адміністрацією... У державній школі ця тема – табу”, – каже вчитель.

Але, на його думку, це треба змінювати – з одного боку, вчитель має бути ідеалістом, а з іншого – якщо він мусить підробляти, то про повну віддачу професії важко говорити.

Як мотивувати вчителів краще працювати

За словами Пройдакова, вчитель має сам організовувати та покращувати свій навчальний процес. А як його мотивувати? "Думаю, у нас в країні таких премій, як Global Teacher Prize, може бути більше", – каже він.

Артур Пройдаков вважає, що такі премії – це хороший мотиваційний фактор, який додає і репутації, і самооцінки.

Я наприклад, після премії зрозумів, що якщо мене відзначили, значить те, що я роблю, важливе, що я на правильному шляху. Тобто до питань освіти варто підключати більше меценатів, які будуть підтримувати вчителів різних дисциплін,

– відповів він.

Вчитель каже, що варто частіше долучати вчителів до різних дискусій, обговорення цікавих питань, мистецьких заходів тощо. Також існує чимало мовних, літературних фестивалів, у яких беруть участь мовознавці, літературні критики, а вчителів немає. Їх треба залучати.

До слова, Артуру Пройдакову лише 31 рік, він – виходець із Луганщини, викладає українську мову та літературу в одній із київських шкіл і закоханий у свої предмети. Як найкращий вчитель України навчає дітей української – читайте круті лайфхаки у статті.