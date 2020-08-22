Якщо ви зацікавилися роботою в IT або хочете змінити кар’єру, то ми радимо вам почитати спеціальні книги. Вони допоможуть новачкам зрозуміти, чи підходить вам ця сфера, а досвідченим фахівцям підкажуть, куди розвиватися далі.

Цією добіркою книг поділилася експертка видання Happy Monday Олена Лубчак, яка працює в IT з 2005 року. Вона пройшла шлях від співробітника відділу підтримки до менеджера проєктів та навіть керівника офісу.

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4 книги для тих, хто хоче спробувати себе в IT-сфері

"Вгору! практичний підхід до кар'єрного росту"

Автор – Інна Кузнєцова. Ця книга буде цікава всім, хто хоче зробити успішну кар'єру у великій компанії (особливо іноземній). Вона не розповідає лише про заробіток, а більше допомагає у пошуку свого місця в житті.

Чим корисна ця книга? У ній детально описано практичний підхід до кар'єрного зросту в IT. Книга розповідає про кар'єру дівчини, яка починала з відділу маркетингу IBM в Москві, а з часом доросла до позиції віце-президента компанії в США. І весь свій досвід ІТ-спеціалістка виклала в цій книзі.

"Топ-менеджер. Як побудувати кар'єру в міжнародній корпорації"

Автор – Борис Щербаков. Безперечно корпорації працюють за певними правилами, і важливо їх розуміти, щоб керувати своєю кар'єрою. І найчастіше випадково домогтися високої посади чи підвищення практично неможливо. Тож, ця книга – фактично путівник для тих, хто хоче йти лише вверх кар'єрними сходинками.

Чому ця книга класна? ЇЇ написав один із топів компанії Dell. У ній описані основні поради Бориса Щербакова з побудови кар'єри в міжнародній IT-компанії. Тут навіть враховується специфіка у відмінності культур.

"Deadline. Роман про управління проєктами"

Автор – Том Деморк. Ця книга розповідає про серйозні речі, але разом з цим вона легко читається, наче пригодницький роман.

Чому експертка рекомендує цю книгу? ЇЇ обов’язково мають прочитати всі, хто працює або тільки хоче перейти в IТ. У цій книзі описується ідеальний проєкт: що було б, якби все йшло за планом, без будь-яких незапланованих подій і ризиків. Звичайно ж, в житті так не буває. І автор показує це вже на перших сторінках.

"Міфічний людино-місяць. Як створюються програмні системи"

Автор – Фредерік Брукс. Це доповнене і виправлене видання, яке вважають біблією для розробників програмного забезпечення в усьому світі. Її Фредерік Брукс написав ще в 1975 році.

Чому ця книга популярна? Це ще одна must read книга для всіх, хто цікавиться ІТ-сферою. В ній розповідається, що привнесення нових сил і ресурсів на пізніх стадіях розробки лише відсуває термін здачі проєкту. Ця ідея стала відома під назвою "закон Брукса".