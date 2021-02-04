Робота для дітей: з якого віку можна працювати та які права мають неповнолітні

Іноді діти з певних причин починають працювати в досить юному віці до досягнення повноліття. Але, як показує практика, більшість з них не знає своїх прав та пільг, які їм гарантує держава. З якого віку можна працювати та які права мають діти – читайте у матеріалі.

Джерело: "Всеосвіта"

Експерти наголошують, що важливо ознайомити учнів, які хочуть працювати, з їх правами, передбаченими законами та спеціальними нормами щодо охорони праці неповнолітніх працівників.

До теми Що робити, якщо порушуються права дитини: це варто знати

За даними Державного комітету зі статистики, передає Edufuture, дитяча праця в Україні досить розповсюджена. З 11 тисяч дітей віком від 5 до 15 років до роботи залучено майже 4 тисячі дітей.

Цікаво, що 46% з них працюють у сільському господарстві, 26% задіяно в торгівлі, 19% – у сфері послуг. При цьому серед 12-річних дітей відсоток працюючих навіть більший, ніж серед 15-річних. Загалом у світі світі у роботі задіяно майже 250 мільйонів дітей.

З якого віку діти можуть працювати

Згідно зі статтею Кодексу законів про працю приймати на роботу можна дітей, які досягли 16 років.

Проте, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, дітей можуть прийняти на роботу і з 15 років.

Також допускається прийняття на роботу з 14 років учнів шкіл, профтехів і середніх спеціальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання. Працювати можна у вільний від навчання час та за згодою батьків.

Усі особи віком до 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і до 21 року мають щороку проходити обов’язковий медогляд.

Які права мають діти під час роботи

Діти, що працюють, мають право:

на виплату зарплати, як у дорослого працівника;

на встановлення скороченої тривалості робочого часу;

на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний час.

Скільки мають працювати діти? Якщо дитині від 16 до 18 років тривалість її робочого часу має складати 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років – 24 години на тиждень, а учні віком від 14 до 15 років мають працюють в період канікул до 24 години на тиждень.

Якщо ж школярі працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, то тривалість робочого часу не може перевищувати половини тривалості робочого часу для осіб відповідного віку.

Дітей, які працюють, заборонено:

звільняти з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (звільнення можливе лише за згодою міської служби у справах дітей та з відповідних підстав); ​

залучати до роботи у нічний час;

залучати до наднормової роботи;

залучати до роботи у вихідні та святкові дні.

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Умови прийняття неповнолітніх працівників

З неповнолітнім працівником обов’язково потрібно укласти трудовий договір в письмовій формі. Зокрема, роботодавець повинен завести трудову книжку працівнику не пізніше, ніж п'яти днів після прийняття на роботу.

Для неповнолітніх дітей немає випробувального терміну при прийнятті на роботу. Окрім того, роботодавець повинен провести для працівника безкоштовно інструктаж, навчання з питань охорони праці та з надання першої медичної допомоги.

Додамо, що порушення правил працевлаштування неповнолітніх осіб може бути кваліфіковано як грубе порушення трудового законодавства, і спричинити притягнення роботодавця до кримінальної відповідальності.