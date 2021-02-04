Робота для дітей: з якого віку можна працювати та які права мають неповнолітні

Іноді діти з певних причин починають працювати в досить юному віці до досягнення повноліття. Але, як показує практика, більшість з них не знає своїх прав та пільг, які їм гарантує держава. З якого віку можна працювати та які права мають діти – читайте у матеріалі.
Джерело: "Всеосвіта"
Експерти наголошують, що важливо ознайомити учнів, які хочуть працювати, з їх правами, передбаченими законами та спеціальними нормами щодо охорони праці неповнолітніх працівників.
До теми Що робити, якщо порушуються права дитини: це варто знати
За даними Державного комітету зі статистики, передає Edufuture, дитяча праця в Україні досить розповсюджена. З 11 тисяч дітей віком від 5 до 15 років до роботи залучено майже 4 тисячі дітей.
Цікаво, що 46% з них працюють у сільському господарстві, 26% задіяно в торгівлі, 19% – у сфері послуг. При цьому серед 12-річних дітей відсоток працюючих навіть більший, ніж серед 15-річних. Загалом у світі світі у роботі задіяно майже 250 мільйонів дітей.
Усі особи віком до 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і до 21 року мають щороку проходити обов’язковий медогляд.
Діти, що працюють, мають право:
Скільки мають працювати діти? Якщо дитині від 16 до 18 років тривалість її робочого часу має складати 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років – 24 години на тиждень, а учні віком від 14 до 15 років мають працюють в період канікул до 24 години на тиждень.
Якщо ж школярі працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, то тривалість робочого часу не може перевищувати половини тривалості робочого часу для осіб відповідного віку.
Дітей, які працюють, заборонено:
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З неповнолітнім працівником обов’язково потрібно укласти трудовий договір в письмовій формі. Зокрема, роботодавець повинен завести трудову книжку працівнику не пізніше, ніж п'яти днів після прийняття на роботу.
Для неповнолітніх дітей немає випробувального терміну при прийнятті на роботу. Окрім того, роботодавець повинен провести для працівника безкоштовно інструктаж, навчання з питань охорони праці та з надання першої медичної допомоги.
Додамо, що порушення правил працевлаштування неповнолітніх осіб може бути кваліфіковано як грубе порушення трудового законодавства, і спричинити притягнення роботодавця до кримінальної відповідальності.