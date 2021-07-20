Робота в Антарктиді: як взяти участь у конкурсі полярників в українську експедицію

Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс для пошуку команди 27-ої української антарктичної експедиції у 2022 – 2023 році на станцію академіка Вернадського. Тож якщо ви завжди мріяли працювати в Антарктиді – подавайте свою анкету до 3 вересня.

У МОН наголосили, що цього року чекають більше заявок на конкурс від кандидаті, адже уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників до понад 50 тисяч гривень.

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Окрім того, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі.

"7 липня уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет ВРУ, й ми уже запустили всі необхідні процедури для придбання судна", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Документи на конкурс приймають до 3 вересня 2021 року включно. До кандидатів є загальні вимоги – вони повинні мати гарний стан здоров'я, бути комунікабельними, неконфліктними, знати іноземну мову та вміти працювати з комп'ютером тощо.

Кого шукають

До 27-ої експедиції на станцію Вернадського традиційно шукають науковців за такими напрямами: науки про життя, науки про Землю та фізичні науки, а також команду життєзабезпечення – кухар, лікар, дизеліст-електрик, системний механік, системний адміністратор.

Водночас до науковців є специфічні вимоги – вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня. Усі вимоги до полярників можна переглянути тут.

Як взяти участь у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають надіслати на електронну адресу Національного антарктичного наукового центру на електронну пошту uac2021@uac.gov.ua наступні документи:

Заповнену заяву-анкету науковця або заяву-анкету фахівця станції спеціалістів. Мотиваційний лист (у довільній формі). Медичну анкету. Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності). Копію трудової книжки та інших документів, які підтверджують стаж роботи за фахом. Довідку про відсутність судимостей.

У темі листа необхідно зазначити "Конкурс УАЕ, прізвище, ініціали кандидата, для науковців – напрям досліджень (наприклад, "науки про життя"), для фахівців – посаду, (наприклад, "кухар").

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Окрім того, заява-анкета кандидата має бути підписана кандидатом власноруч або із використанням електронного цифрового підпису. Назва файлів з документами повинна складатися з прізвища та назви документа (наприклад: "Петренко диплом спеціаліста").



Робота полярника у Антарктиді / Інфографіка Антарктичного наукового центру

Як проходитиме відбір

Загалом відбір проходитиме у 4 етапи:

подання документів на розгляд – до 3 вересня 2021 року;

подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору (дати будуть повідомлені згодом);

фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;

медичний огляд, колективний тренінг та навчання для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

До слова, зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів. Водночас немає жодних обмежень за гендерною чи іншими ознаками.