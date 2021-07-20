У МОН наголосили, що цього року чекають більше заявок на конкурс від кандидаті, адже уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників до понад 50 тисяч гривень.
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Окрім того, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі.
"7 липня уряд виділив кошти на його купівлю, а 14 липня це рішення погодив бюджетний комітет ВРУ, й ми уже запустили всі необхідні процедури для придбання судна", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.
Документи на конкурс приймають до 3 вересня 2021 року включно. До кандидатів є загальні вимоги – вони повинні мати гарний стан здоров'я, бути комунікабельними, неконфліктними, знати іноземну мову та вміти працювати з комп'ютером тощо.
Кого шукають
До 27-ої експедиції на станцію Вернадського традиційно шукають науковців за такими напрямами: науки про життя, науки про Землю та фізичні науки, а також команду життєзабезпечення – кухар, лікар, дизеліст-електрик, системний механік, системний адміністратор.
Водночас до науковців є специфічні вимоги – вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня. Усі вимоги до полярників можна переглянути тут.
Як взяти участь у конкурсі
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають надіслати на електронну адресу Національного антарктичного наукового центру на електронну пошту uac2021@uac.gov.ua наступні документи:
- Заповнену заяву-анкету науковця або заяву-анкету фахівця станції спеціалістів.
- Мотиваційний лист (у довільній формі).
- Медичну анкету.
- Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності).
- Копію трудової книжки та інших документів, які підтверджують стаж роботи за фахом.
- Довідку про відсутність судимостей.
У темі листа необхідно зазначити "Конкурс УАЕ, прізвище, ініціали кандидата, для науковців – напрям досліджень (наприклад, "науки про життя"), для фахівців – посаду, (наприклад, "кухар").
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Окрім того, заява-анкета кандидата має бути підписана кандидатом власноруч або із використанням електронного цифрового підпису. Назва файлів з документами повинна складатися з прізвища та назви документа (наприклад: "Петренко диплом спеціаліста").
Робота полярника у Антарктиді / Інфографіка Антарктичного наукового центру
Як проходитиме відбір
Загалом відбір проходитиме у 4 етапи:
- подання документів на розгляд – до 3 вересня 2021 року;
- подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору (дати будуть повідомлені згодом);
- фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;
- медичний огляд, колективний тренінг та навчання для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.
До слова, зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів. Водночас немає жодних обмежень за гендерною чи іншими ознаками.