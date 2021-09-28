Приводом став проєкт МОН про професійний стандарт вихователя садочку. У документі написано, що професійна діяльність працівниць дошкілля пов’язана з підвищеним рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження.

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Головна героїня коміксу – роботизована вихователька, яку звуть ВДЗ-2332. Її розробили у кіберлабораторії.

Така "вихователька" проявляє гнучкість, адаптивність та лідерські якості, а головне – готова до реалізації надсучасної моделі освітнього процесу.



Іронічний комікс про робота-виховательку / Фото "УП. Життя"

Зазначимо, що минулорічні дослідження показали, що більшість виховательок (78%) відчувають стрес від роботи на рівні 5 – 10 балів за 10-бальною шкалою, а у середньому його рівень досягає 8 балів.

В Україні станом на 2020 рік працювало понад 92 тисяч виховательок із середньою зарплатою 5051 гривень. Через хронічний брак персоналу і фінансування вони часто змушені працювати у дві зміни, а інколи й на вихідних.



Іронічний комікс про робота-виховательку / Фото "УП. Життя"

Також до стресу та вигорання призводить високий рівень відповідальності та психологічної напруги, великі обсяги роботи та переповнені групи, а також конфлікти з батьками та адміністрацією закладу.



Іронічний комікс про робота-виховательку / Фото "УП. Життя"

Проте МОН у проєкті професійного стандарту пише про низку вимог та очікувань від працівниць дошкілля, які неможливо виконати у реальних умовах,

– каже дослідниця Оксана Дутчак.

Зокрема, автори проєкту профстандарту пишуть, що виховательки мають "керувати власними емоціями у професійній діяльності", "запобігати професійному вигоранню”, "усвідомлювати та конструктивно реагувати на прояви емоцій".



Іронічний комікс про робота-виховательку / Фото "УП. Життя"



Іронічний комікс про робота-виховательку / Фото "УП. Життя"

До слова, уряд дозволив роботу дитячих садочків у будь-якій зоні. Проте заступниця міністра освіти Віра Рогова наголосила, що обов’язкова умова тут – 100% вакцинованих працівників закладу освіти.