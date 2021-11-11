У Рівному від роботи відсторонили понад тисячу освітян: деякі звільняються, щоб не вакцинуватися

На Рівненщині понад тисячу працівників шкіл відсторонили від роботи через відсутність сертифікату про щеплення від коронавірусу. Чому освітяни не хочуть вакцинуватися та у в яких громадах області вакцинували всіх працівників – читайте у статті.

Директор департаменту освіти й науки Рівненської ОДА Петро Коржевський розповів, що найбільше невакцинованих працівників у Сарненській територіальній громаді. Вже з 8 листопада нещеплених вчителів почали відстороняти від роботи.

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Всього на Рівненщині нині вакциновано більше ніж 90% працівників освітньої галузі. Станом на 8 листопада, понад 41 тисяча з 45 тисяч педпрацівників.

В яких громадах вакцинували всіх працівників шкіл? Петро Коржевський розповів, що є приклади, де всі педагоги розуміють відповідальність та вакцинувалися від COVID-19. Це Боремельська, Підлозцівська, Тараканівська, Повчанська громади.

Я можу зрозуміти лише тих педагогів, які мають протипокази, які перехворіли і це ще не дає їм можливості вакцинуватися,

– додав чиновник.

Натомість у Сарненській тергромаді – найбільше невакцинованих. Відомо, що в Рівненській області відсторонили від роботи вже понад тисячу нещеплених працівників освіти.

Скільки освітян у Рівному відсторонили:

із садочків – 338 працівників,

зі шкіл – 914 працівників,

із закладів позашкільної освіти – 15 осіб,

з профтехів – 30 працівників,

з вишів – майже 250 працівників.

Чому вчителі в Рівному не вакцинуються

У селі Тріскіні Сарненського району є 20 шкіл, де не вакцинувались 100% працівників.

У Сарненській громаді із 32 закладів – лише 16 працюють на очному навчанні, і 16 – на дистанційному. "Очно навчаються лише учні початкової школи", – каже голова Сарненської громади Руслан Серпенінов.

Вчителі найчастіше відмовляються вакцинуватися через релігійні погляди. "Аргументом одного із присутніх на зустрічі було те, що щось з літаків розпиляють на населення", – додав голова громади.

Деякі вчителі звільняються, щоб не вакцинуватися

За словами голови місцевого Департаменту освіти, в області звільнилися десять працівників шкіл, аби не вакцинуватися.

Петро Коржевський прогнозує надмірне навантаження на вакцинованих працівників освіти, які працюють на заміні. У випадку дистанційного навчання, школи можуть залучати працівників на умовах цивільно-правових угод.

Мені прикро чути таке від педагогів, і якщо в них виникне таке бажання – не працювати в закладі освіти, то педагогів у області достатньо, аби забезпечити освітній процес,

– додав він.

Нині у місті понад 4,7 тисячі активних хворих на COVID-19. За минулу добу, 10 листопада, зареєстровано 327 нових випадків захворювання на коронавірус серед рівнян, в області – 985 випадків.

На яких умовах відбувається відсторонення? Коржевський наголосив, що відсторонений працівник не має права здійснювати педагогічну діяльність. Він не звільнений, але буде без зарплати на час відсторонення.

Якщо в педагога є документи, які дають підстави працювати, його не відстороняють. В тому числі навіть, якщо в нього лише одна доза вакцини або довідка про протипоказання.

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Зазначимо, що невакцинованих працівників закладів освіти почали відстороняти від роботи з понеділка, 8 листопада. Скільки вчителів в регіонах України вже відсторонили – читайте у статті.

До слова, у місті Коломия на Івано-Франківщині у педагогів кількох навчальних закладів виявили підроблені сертифікати про проходження вакцинації проти COVID-19. Щодо них відкрили кримінальні провадження. Деталі – читайте за посиланням.