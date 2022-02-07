У Рівному вчителька їла під час онлайн-уроку: плямкала і грюкала посудом

У Рівному вчителька вирішила поснідати під час онлайн-уроку. Але такою поведінкою вона збентежила дітей, адже постійно плямкала та грюкала посудом.

Житель Рівного та викладач з багаторічним стажем Іван Цимбалюк розповів у соцмережах, що побував на онлайн-уроці своєї доньки, яка навчається у 9 класі. І він залишився незадоволений тим, що почув.

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Після уроку він написав емоційний допис. За його словами, вчителька під час уроку "сьорбала" і "чавкала" на кухні.

До того ж, він заявив, що вчителька не пояснила теми уроку, а лише дала "номера параграфів на домашню роботу".



Публікація Івана Цимбалюка у фейсбуці / Скріншот

Зазначимо, що йдеться про вчительку зі школи за №15.

Як відреагувала вчителька

Як пише РадіоТрек, з ними зв'язалася завучка школи Ірина Верхова. Жінка передала відповідь вчительки на емоційний допис батька.

За її словами, адміністрація школи опитала дітей та вони підтвердили, що урок був проведений повністю. До того ж, як вона сказала, урок був розпочатий вчасно, о 8:30. А під час уроку шестеро школярів отримали під час уроку оцінки.

Директорка запевнила, що легко спаплюжити вчителя, а найгірше, що будуть вірити батькам, а не вчителю. Вона додала, що були підведені висновки, виставлені оцінки та чітко визначене домашнє завдання.

А те, що я "дозволяла" інколи зробити ковток чаю, тому що в мене болить горло після COVID-19, то я – людина, а не робот. Соромно повинно бути вам, людині, яка вважає себе психологом,

– відповіла вчителька.

До слова, онлайн-навчання в українських школах знову стало масовим через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 та ГРВІ. МОН рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання. Що потрібно знати про дистанційне навчання у школах – читайте у статті.