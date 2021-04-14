Били дітей на заняттях з плавання: до поліції Рівненщини звернулись обурені батьки

14 квітня 2021 , 22:06
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Джерело:

Нацполіція

У Рівному до поліції надійшла колективна скарга від 5 батьків. Їхні діти відвідують одну зі спортивних шкіл, де викладачі прикладають руку.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Вони призначили низку додаткових експертиз та допитів.

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Що відомо про побиття у спортивній школі

  • Колективну заяву до поліції подали 12 квітня.
  • Батьки звинувачують двох жінок-тренерок у використанні неприйнятних методах тренування та виховання дітей.
  • Мовиться про декілька епізодів, які сталися у 2019 та 2020 роках.
  • Викладачки з плавання нібито завдали тілесних ушкоджень дітям.
  • У поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про умисні легкі тілесні ушкодження.
Зверніть увагу! У лютому 2021 року лікарка стоматолог на Рівненщині била та залякувала дітей під час прийому. Як з'ясували правоохоронці, вона не мала дозволу на медичну практику. У березні 2021 року її справу скерували до суду.
Автор: Вікторія Андрєєва