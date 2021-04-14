Били дітей на заняттях з плавання: до поліції Рівненщини звернулись обурені батьки

У Рівному до поліції надійшла колективна скарга від 5 батьків. Їхні діти відвідують одну зі спортивних шкіл, де викладачі прикладають руку.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Вони призначили низку додаткових експертиз та допитів.
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Що відомо про побиття у спортивній школі
- Колективну заяву до поліції подали 12 квітня.
- Батьки звинувачують двох жінок-тренерок у використанні неприйнятних методах тренування та виховання дітей.
- Мовиться про декілька епізодів, які сталися у 2019 та 2020 роках.
- Викладачки з плавання нібито завдали тілесних ушкоджень дітям.
- У поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про умисні легкі тілесні ушкодження.