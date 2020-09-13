Учні випускного класу вирішили першими привітати свого вчителя з днем народження. Опівночі вони прийшли під його будинок з тортом, голосно виконуючи пісню "18 мне уже" гурту "Руки вверх". Сусідам така ініціатива не сподобалася – вони викликали поліцейських.

Опівночі з тортом і під "Руки Вверх"

Оригінально привітати свого вчителя вирішили учні ЗОШ №1 Рівного, повідомляє "Радіо ТРЕК".

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Андрію Малиновському 10 вересня виповнилося 39 років. Він – тренер з бейсболу та викладач фізкультури в ЗОШ №1, а також і класний керівник.

Його учні перейшли в 11 клас, і навесні їм доведеться розпрощатися з педагогом. Тому у день народження свого класного керівника діти вирішили влаштувати йому незабутнє видовище.

Опівночі з тортом вони прийшли до багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні, де проживає вчитель.



Відео Малиновський опублікував у своєму інстаграмі. На ньому школярів доволі голосно виконують пісню гурту Руки вверх! "18 мне уже". Вчителю таке привітання дуже сподобалося.

Сусідам ініціатива не сподобалася

Однак старання учнів оцінили не всі. Зокрема, сусіди вчителя, які поскаржилися поліції на шум і викликали патрульних.

Школярі пояснили правоохоронцям, що прийшли привітати вчителя. Зрештою нікого не затримали.

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Оригінальне привітання вчителя від школярів: дивіться відео