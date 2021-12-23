Про інцидент розповіла мати дівчинки. Конфлікт між хлопцем та її донькою Сашею спалахнув біля роздягальні.
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Жінка сказала, що Саша вже збиралась додому, коли до неї підійшла однокласниця та жартома смикнула за куртку. Через це школярка випадково штовхнула хлопця.
За словами жінки, поштовх нібито і розлютив хлопця. Він почав лупцювати її доньку. Не зупинився, навіть коли вона вже була на підлозі – тоді продовжував завдавати ударів ногами. Хлопчика ніхто не зупинив.
Точно відтворити картину інциденту складно. Саша мало що пам'ятає, а вчителі знають про подію зі слів очевидців. Тому батьки побитої школярки нарікають, що в закладі немає камер – запис допоміг би розібратися у тому, що сталося.
Яка травми отримала дівчинка
Після сутички з хлопцем Сашу поклали до лікарні. У неї діагностували:
- струс мозку,
- забиття внутрішніх органів,
- численні забої та гематоми.
Станом на 23 грудня школярку вже виписали, вона продовжує лікуватись вдома. Батьки дитини зауважили, що окрім фізичних травм, у Саші стрес, вона дуже злякалась.
Що кажуть у поліції
У Нацполіції Рівного повідомили, що інцидент стався 13 грудня. Правоохоронці вже почали досудове розслідування, попередньо кваліфікувавши справу за статтею 125 про умисне завдання легких тілесних ушкоджень.
Санкція статті передбачає:
- штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- або громадські роботи на строк до 200 годин,
- або виправні роботи на строк до року.
Зауважимо, у Дніпрі у школі №29 знущаються з учня 6 класу – штовхають і завдають ударів по тілу. Його мама каже, що нібито ні вчителі, ні директор школи не звертають уваги на те, що її сина ображають та б'ють у школі.
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