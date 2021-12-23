Про інцидент розповіла мати дівчинки. Конфлікт між хлопцем та її донькою Сашею спалахнув біля роздягальні.

Важливо На Буковині школярка жорстоко побилася з іншим учнем: шокуючі відео

Жінка сказала, що Саша вже збиралась додому, коли до неї підійшла однокласниця та жартома смикнула за куртку. Через це школярка випадково штовхнула хлопця.

За словами жінки, поштовх нібито і розлютив хлопця. Він почав лупцювати її доньку. Не зупинився, навіть коли вона вже була на підлозі – тоді продовжував завдавати ударів ногами. Хлопчика ніхто не зупинив.

Точно відтворити картину інциденту складно. Саша мало що пам'ятає, а вчителі знають про подію зі слів очевидців. Тому батьки побитої школярки нарікають, що в закладі немає камер – запис допоміг би розібратися у тому, що сталося.

Яка травми отримала дівчинка

Після сутички з хлопцем Сашу поклали до лікарні. У неї діагностували:

струс мозку,

забиття внутрішніх органів,

численні забої та гематоми.

Станом на 23 грудня школярку вже виписали, вона продовжує лікуватись вдома. Батьки дитини зауважили, що окрім фізичних травм, у Саші стрес, вона дуже злякалась.

Цікаво! Як пишуть ЗМІ, хлопець займається боротьбою. Хлопчика виховують бабуся та дідусь. Мати працює за кордоном, але коли дізналась про інцидент, вирішила приїхати додому.

Що кажуть у поліції

У Нацполіції Рівного повідомили, що інцидент стався 13 грудня. Правоохоронці вже почали досудове розслідування, попередньо кваліфікувавши справу за статтею 125 про умисне завдання легких тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає:

штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

або громадські роботи на строк до 200 годин,

або виправні роботи на строк до року.

Зауважимо, у Дніпрі у школі №29 знущаються з учня 6 класу – штовхають і завдають ударів по тілу. Його мама каже, що нібито ні вчителі, ні директор школи не звертають уваги на те, що її сина ображають та б'ють у школі.