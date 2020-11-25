У соцмережі оприлюднили відео з жорсткою бійкою школярок у Рівному. Семикласниця тягала іншу ученицю за волосся, а потім повалила на землю і била руками та ногами.

Інцидент стався 22 листопада біля школи, де дівчата і зустрілися. Відео оприлюднив телеграм-канал Rivne_1283.

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На відео видно, як 12-річна дівчина б’є свою опонентку руками і ногами через те, що та розпускала про неї плітки. Так, все почалося зі словесної перепалки школярки та перейшло у бійку.

Семикласниця повалила на землю 16-річну дівчину і почала бити її руками по голові та ногами по тілу. "В цей час це знімала на телефон 23-річна жителька Рівного, яка і опублікувала відео у соцмережі", – повідомили у поліції.

Дивіться відео бійки школярок у Рівному:

Правоохоронці вже відкрили провадження, однак відповідати за побиття доведеться не учасницям бійки, а їхнім батькам.

У поліції додали, що 12-річну дівчину, ученицю 7 класу, виховує бабуся. Її матір проживає окремо зі співмешканцем. Крім того, як повідомляють у школі, навчання дівчини і її поведінка – на низькому рівні.