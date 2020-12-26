Мережу сколихнуло обурливе відео, на якому 2 неповнолітні дівчини просто під час уроку палять цигарку. Інцидент трапився в одній зі шкіл Рівного.

Відео інциденту потрапило у мережу. Про це повідомляє "Рівне 1".

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Деталі інциденту

На оприлюдненому відео видно, як 2 дівчинки, пригнувшись, за партою по черзі курили цигарку. За словами автора відео, все це відбувалося під час уроку "Мистецтво". Цей предмет викладають учням з 5 по 9 класи. Наразі невідомо, скільки років ученицям.

Автор відео зазначив, що школярки курили, поки вчителька розповідала класу про фонтан Ігоря Стравінського у Парижі. Вчителька того, що відбувалося, вочевидь, на одній із задніх парт, не помітила.

Зауважимо, що наразі реакції школи, де це відбувалося, немає.

Реакція соцмереж

Думки користувачів мережі розділилися: одні звинувачували батьків дівчат, а інші – вчительку. Однак більшість коментаторів погоджуються з тим, що дівчат мають покарати, а їх батьки повинні заплатити штраф.

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