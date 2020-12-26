У Рівному дівчата курили за партою під час уроку: обурливе відео
Мережу сколихнуло обурливе відео, на якому 2 неповнолітні дівчини просто під час уроку палять цигарку. Інцидент трапився в одній зі шкіл Рівного.
Відео інциденту потрапило у мережу. Про це повідомляє "Рівне 1".
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Деталі інциденту
На оприлюдненому відео видно, як 2 дівчинки, пригнувшись, за партою по черзі курили цигарку. За словами автора відео, все це відбувалося під час уроку "Мистецтво". Цей предмет викладають учням з 5 по 9 класи. Наразі невідомо, скільки років ученицям.
Автор відео зазначив, що школярки курили, поки вчителька розповідала класу про фонтан Ігоря Стравінського у Парижі. Вчителька того, що відбувалося, вочевидь, на одній із задніх парт, не помітила.
Зауважимо, що наразі реакції школи, де це відбувалося, немає.
Реакція соцмереж
Думки користувачів мережі розділилися: одні звинувачували батьків дівчат, а інші – вчительку. Однак більшість коментаторів погоджуються з тим, що дівчат мають покарати, а їх батьки повинні заплатити штраф.
У Рівному учениці курять на уроці: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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