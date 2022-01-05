Вчителів відсторонили зі школи

У листопаді 2021 року двоє вчителів Вараського ліцею №5 відсторонили від роботи без збереження зарплати, оскільки вони не надали довідки про вакцинацію.

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Педагоги, згідно з матеріалами справи, не надали доказів проведення щеплення проти коронавірусу, і не висловили заперечень щодо проведення ними вакцинації.

Також вони не надали доказів про наявність протипоказань, що позбавляють їх можливості вакцинуватися.

Суд не задовольнив їхні позови

Суд ухвалив рішення на користь Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради. Тож, він відмовив повністю у задоволенні позовних заяв. Вчителі й надалі залишаються відстороненими від роботи.

Керівниця Управління освіти Олени Корень, розповіла, що станом на 4 січня у закладах освіти Вараської громади відсторонено 52 особи.

До слова, відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення. Проте далеко не всіх вчителів повертають на роботу до школи.

Так, 8 грудня суд Миколаївської області відмовився поновлювати на роботі вчительку. Суддя зазначила, що у випадку обов’язкової вакцинації суспільні інтереси вагоміші, ніж особисті.

Де вчителі вигравали в судах: