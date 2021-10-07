Чоловік визнав свою провину і вибачився перед матір’ю потерпілої в залі суду. Він погодився сплатити 30 тисяч гривень за позовом батьків та 20 тисяч, які вони витратили на послуги адвоката. Вчитель заплатить 100 тисяч гривень моральної компенсації.

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Як вчитель розбещував дівчинку

Слідство встановило, що з кінця січня до середини лютого 2021 року вчитель танців розбещував свою ученицю.

Він надсилав їй фото своїх геніталій, вів переписку сексуального характеру та спонукав дівчинку надсилати йому її еротичні фото та відео.

Але одного разу цю переписку побачила мама дівчинки і почала розпитувати доньку. Та пояснила, що нікому не розповіла через страх, що вчитель перестріне її або покаже комусь її фото.

Згодом дівчинка розповіла дитячому психологу, що любить танці, але не може ходити на заняття, оскільки вчитель торкався її тіла і змушував надсилати інтимні фото.

Дитина була в депресивному стані… Вона боїться відвідувати гуртки та ходити до школи, їй завдано значної моральної травми,

– зазначили в суді.

Вчитель також розповів, що спілкувався зі старшою сестрою своєї учениці. Вони познайомилися в інстаграмі. Він і їй надіслав фото свого статевого органу та відео з мастурбацією. Після чого, просив скинути відверті фото свого тіла, на що вона відмовила.

До слова, суд у Маріуполі виніс вирок у справі місцевого мешканця. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Відомо, що зловмисник, погрожуючи ножем, змусив дівчинку йти разом з ним. Над дитиною маріуполець познущався поблизу сараю на території колишнього дитячого садка. За цей злочин він проведе 12 років у місцях позбавлення волі.