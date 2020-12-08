На Рівненщині вчитель предмету "Захисту України" з Квасилівського професійного ліцею звільнився після скандалу з відео, на якому видно, що він знущався з учнів, які запізнювалися на урок.

Що відомо про скандал

24 канал писав, що в мережі оприлюднили відео, на якому видно, як вчитель змушує учнів присідати із муляжем снаряду. Таке покарання вчитель Олександр Нагорняк вигадав школярам через запізнення та погані оцінки.

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Сам же педагог розповів виданню "Сьогодні Україна", що нікого з учнів принизити не хотів.

Ті, хто курить, дозволяють собі на 10-15 хв запізнитися на урок. Хто уроки не вчив, двійок не ставив. У них було право вибору – або двійка, або щось робити,

– каже Олександр Нагорняк.

Водночас колеги теж захищають вчителя і кажуть, що він мав чудову репутацію. Зокрема, в нього на уроках завжди була дисципліна, скарг на нього не надходило до директора.

Учні виправдовують вчителя

Учні, яких вчитель змушував присідати, теж почали виправдовувати вчинок Олександра Нагорняка. Вони кажуть, що вчитель вимогливий лише до тих, хто пропускає уроки та отримує двійки. Тож образи на нього не тримають.

Дивіться відео, як вчитель змушував учнів присудти за запізнення:



Проте педагог все-таки звільнився після інциденту, а директора ліцею оштрафували через те, що він не повідомив про такі дії педагога. Водночас у Рівненському управлінні освіти дії вчителя називають неприйнятними і запевняють, що заклад освіти – це не військова частина.