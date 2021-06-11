У шкільній формі – в озеро: на Рівненщині учениці оригінально відсвяткували останній дзвоник

11 червня 2021 , 19:05
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Джерело:

інстаграм rivne_1283

У селі Борове на Рівненщині місцеві школярки оригінально відсвяткували останній дзвоник. Вони стрибнули у воду просто у шкільній формі та з бантами. Відео вже оприлюднили в соцмережі.

Так, на відео видно, як школярки прийшли на берег місцевої водойми, і по черзі почали стрибати в озеро. Так вони вирішили відсвяткувати закінчення школи.

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Дівчата були одягнені в шкільну форму, а на головах у них – заплетені банти.

Відео вже стало популярним у мережах тікток та інстаграм.


У коментарях користувачі пишуть, що раніше школярі вже стрибали у фонтан.

Окрім того, випускників хвалять за їх оригінальність.

Коментарі у соцмережі:

  • "Бойове хрещення"
  • "Молодці! Оригінально"
  • "Круто, епічно"
  • "Цікаво, що на наступний рік вигадають"
  • "Дуже гарно. Молодці!"
  • "Сміливо"
  • "Коли, як не зараз) круто".

До слова, у Києві останній дзвоник пройшов 28 травня. Святкові заходи відбулися, однак з дотриманням карантинних вимог. Тепер столичні учні на літніх канікулах.

Автор: Марія Бондар