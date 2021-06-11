Так, на відео видно, як школярки прийшли на берег місцевої водойми, і по черзі почали стрибати в озеро. Так вони вирішили відсвяткувати закінчення школи.
До теми 10 смішних "перлів" з творів, які випускники написали на ЗНО з української мови у 2021 році
Дівчата були одягнені в шкільну форму, а на головах у них – заплетені банти.
Відео вже стало популярним у мережах тікток та інстаграм.
У коментарях користувачі пишуть, що раніше школярі вже стрибали у фонтан.
Окрім того, випускників хвалять за їх оригінальність.
Коментарі у соцмережі:
- "Бойове хрещення"
- "Молодці! Оригінально"
- "Круто, епічно"
- "Цікаво, що на наступний рік вигадають"
- "Дуже гарно. Молодці!"
- "Сміливо"
- "Коли, як не зараз) круто".
До слова, у Києві останній дзвоник пройшов 28 травня. Святкові заходи відбулися, однак з дотриманням карантинних вимог. Тепер столичні учні на літніх канікулах.