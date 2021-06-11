Так, на відео видно, як школярки прийшли на берег місцевої водойми, і по черзі почали стрибати в озеро. Так вони вирішили відсвяткувати закінчення школи.

До теми 10 смішних "перлів" з творів, які випускники написали на ЗНО з української мови у 2021 році

Дівчата були одягнені в шкільну форму, а на головах у них – заплетені банти.

Відео вже стало популярним у мережах тікток та інстаграм.



У коментарях користувачі пишуть, що раніше школярі вже стрибали у фонтан.

Окрім того, випускників хвалять за їх оригінальність.

Коментарі у соцмережі:

"Бойове хрещення"

"Молодці! Оригінально"

"Круто, епічно"

"Цікаво, що на наступний рік вигадають"

"Дуже гарно. Молодці!"

"Сміливо"

"Коли, як не зараз) круто".

До слова, у Києві останній дзвоник пройшов 28 травня. Святкові заходи відбулися, однак з дотриманням карантинних вимог. Тепер столичні учні на літніх канікулах.