На Рівненщині раптово померла учениця 4 класу

В одному з сіл на Рівнещині трапилася трагедія. Там раптово обірвалося життя дівчинки, яка навчалася у 4 класі.

Про це розповіла Світлана Постоєва, яка працює у секторі освіти, молоді та спорту Висоцької територіальної громади. Трагічну звістку вона повідомила у фейсбуці ввечері 1 лютого.

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Що повідомила освітянка

Дівчинка навчалася у 4 класі школи імені Килини Хомич у селі Людинь, що на Рівненщині. Знайомі та близькі відгукуються про неї як про життєрадісну, веселу й доброзичливу дитину. Відомо, що у померлої є сестра-близнючка.

Немає слів, щоб висловити усю скорботу. Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті – ховати свою дитину,

– підкреслила Постоєва.

Вона висловила співчуття родині школярки від імені очільника, депутатів та працівників Висоцької сільської ради, а також освітян. "Діти не вмирають. Вони стають янголами та дивляться на нас з небес", – написала жінка.

Причина раптової смерті

Постоєва не згадувала про причини смерті школярки. Втім, у коментарях до допису користувачка соцмережі Марія Приходько написала, що у дівчинки раптово зупинилося серце.

Інші трагічні випадки в Україні

Восени 2021 року в школі у Полтаві раптово померла 10-річна учениця ліцею №33. Дитині стало погано на уроці фізкультури.

учениця ліцею №33. Дитині стало погано на уроці фізкультури. Раніше померла 12-річна школярка у Кам'янському, що на Дніпропетровщині. У поліції пояснили, що у неї були хронічні захворювання.

Допис Постоєвої у фейсбуці:

Повідомлення про смерть учениці 4 класу Людинського ЗЗСО імені К. Хомич Висоцької сільської ради, глибоким болем обізвалось у серцях тих, хто знав цю життєрадісну дівчинку. У нашій пам'яті вона назавжди залишиться доброю, веселою, доброзичливою. Це непоправне горе для батьків, сестри-близнючки, рідних, близьких, друзів і однокласників. Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу. Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті – ховати свою дитину. Сільський голова, виконавчий комітет, апарат Висоцької сільради, депутати, вся освітянська родина висловлюють щирі співчуття родині. Діти не вмирають – вони стають янголами та дивляться на нас з небес! Світла пам'ять. Царство небесне!