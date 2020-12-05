На Рівненщині викладач відверто знущався над підлітками. За запізнення учні змушені присідати 50 разів з обважнювачем — важким металевим муляжем снаряда.

Деталі скандалу

Насилля над підлітками відбувається у Квасилівському професійному ліцеї. Про це їхні батьки повідомили у фейсбуці на сторінці Батьки SOS.

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Це урок захисту України чи урок тортур,

– мовиться у повідомленні.

Що ще казали батьки

За запізнення на урок педагог цькує дітей, змушуючи їх присідати з обважнювачем.

Якщо дирекція ліцею не відреагує, буде звернення до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

Відразу 20 учнів заявили про знущання з боку викладача.

Згодом батьки заявили, що адміністрація навчального закладу оперативно відреагувала на скарги. До горе-педагога вже застосували дисциплінарні санкції.

Як відреагували українці

Варто зауважити, що користувачі мережі відреагували на таку поведінку викладача неоднозначно. Одні заявили, що такі педагоги – це просто нелюди. Інші ж наголосили, що нічого страшного з учнями не роблять. Вони просто підкачаються і перестануть спізнюватися.

Викладач змушує учнів присідати з обважнювачем: дивіться відео