"Урок тортур": на Рівненщині педагог знущався над учнями – відео
На Рівненщині викладач відверто знущався над підлітками. За запізнення учні змушені присідати 50 разів з обважнювачем — важким металевим муляжем снаряда.
Деталі скандалу
Насилля над підлітками відбувається у Квасилівському професійному ліцеї. Про це їхні батьки повідомили у фейсбуці на сторінці Батьки SOS.
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Це урок захисту України чи урок тортур,
– мовиться у повідомленні.
Що ще казали батьки
- За запізнення на урок педагог цькує дітей, змушуючи їх присідати з обважнювачем.
- Якщо дирекція ліцею не відреагує, буде звернення до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.
- Відразу 20 учнів заявили про знущання з боку викладача.
Згодом батьки заявили, що адміністрація навчального закладу оперативно відреагувала на скарги. До горе-педагога вже застосували дисциплінарні санкції.
Як відреагували українці
Варто зауважити, що користувачі мережі відреагували на таку поведінку викладача неоднозначно. Одні заявили, що такі педагоги – це просто нелюди. Інші ж наголосили, що нічого страшного з учнями не роблять. Вони просто підкачаються і перестануть спізнюватися.
Викладач змушує учнів присідати з обважнювачем: дивіться відео
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