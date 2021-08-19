На Рівненщині новий ліцей тріщить по швах: батьки переживають за життя дітей

У селі Пісків, на Рівненщині, тріщить по швах новий ліцей. Заклад відкрили у 2017 році, але стіни вже у щілинах, деякі почали обвалюватись, просів фундамент.

Батьки бояться за життя своїх дітей. Слідство встановило, що підрядник відмив майже 400 тисяч гривень на будівництві і виконав його неякісно.

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У 2017 році ліцей помпезно відкривали за участі урядовців

Тоді на урочистості приїхав й тодішній віцепрем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Перші руйнації закладу, його працівники побачили майже одразу.

Кажуть, протікав дах, почав здуватись лінолеум на підлозі, незабаром з'явились перші тріщини на стінах, просів фундамент. Нині деякі щілини збільшились на стільки, що в них можна просунути руку.



У ліцей утворились величезні тріщини / Скриншот з відео 24 каналу

Працівники своїми силами намагаються усувати недоліки, але не все вдається.

"Стіни всередині гниють, штукатурка просто розвалюється", – зазначив робітник по ремонту та обслуговуванню ліцею Микола Кондратюк.

Батьки налякані

Тут навчаються 280 учнів з 7 сіл. Нині їхні батьки налякані станом будівлі.

Загинуть наші діти – це найгірше. Я думаю, що це халатність і відмивання грошей,

– вважає мати 2 школярів Валентина Василечко.

Директорка ліцею каже, з перших днів, як виявляла руйнацію, одразу кликала підрядника будівництва. Спершу робітники приїздили і усували дрібні недоліки. Проте останнім часом жодних робіт не проводилось.



Щілини у стінах ліцею / Скриншот з відео 24 каналу

"Вони приїжджають, обіцяють, що усунуть, але постійно шукають причини", – заявила директорка Пісківського ліцею імені Героїв-земляків Любов Тхоревська.

Як реагує фірма, що будувала ліцей

Ліцей будували в рекордний термін – 1,5 роки. Загальна вартість робіт майже 47 мільйонів гривень державних коштів. Роботи виконувало ТОВ "Стиль – Декор". Головний офіс фірми у Рівному. Втім двері тут ніхто не відчинив. Виконроб телефоном каже, стан школи не їхня вина, а природна болотиста місцевість.

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Працівники ліцею таку версію заперечують, кажуть все через недотримання норм будівництва.

"Стяжка залита у зимову пору. Прийшла весна, ґрунт розтанув, і утворився повітряний простір. Арматура спочатку тримала, але ж воно має вагу. Тому воно просідає і стається руйнація", – пояснив завідуючий господарством Пісківського ліцею Олександр Трофимчук.

Що загрожує директору фірми

Щодо якості будівництва вже проведено декілька експертиз. Встановлено, що чимало робіт по зведенню ліцею, виконано неякісно, а деякі зроблені лише на папері. Кримінальне провадження вже скеровано до суду.

"Загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, накладено арешт на майно обвинуваченого у сумі 1,5 мільйони гривень", – зазначив прокурор Рівненської обласної прокуратури Назар Гандзілевський.

Реакція Рівненської ОДА

Замовником робіт був департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації. Зараз там думають, як усунути недоліки у ліцеї до 1 вересня.

"Керівництво департаменту УКБ (Управління капітального виробництва – 24 канал) працює з підрядною організацією, з'ясовуємо причини виникнення тріщин, за результатами будуть прийняті певні рішення", – пояснив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.



Батьки бояться відпускати дітей на навчання / Скриншот з відео 24 каналу

Виконроб телефоном пообіцяв, що будівельна фірма всі недоліки усуне власним коштом. Але коли – не уточнив.

Наразі у ліцеї планують закрити частину приміщення, де найбільше пройшла руйнація і уроки там не проводити. А ось батьки більш категоричні. Кажуть, якщо до осені ліцей не приведуть до ладу, дітей 1 вересня у школу не пустять.