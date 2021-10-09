На Рівненщині нещеплених від поліомієліту дітей не допускатимуть до навчання

У Рівненській області вже 7 дітей хворі на поліомієліт. Влада вирішила, аби запобігти поширенню, не дозволяти невакцинованим дітям відвідувати навчання.

Відповідне рішення ухвалила комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. До того ж дітей повторно вакцинують від поліомієліту.

До того ж На Рівненщині дітей повторно вакцинують від поліомієліту

Нещеплені від поліомієліту не відвідуватимуть школу

Згідно з рішенням комісії, від 11 до 22 жовтня лікарі проведуть невідкладний "нульовий" тур вакцинації дітей до 5 років. Наступні три раунди імунізації триватимуть впродовж 90 днів. Відтак вакцинацією планують охопити усіх дітей до 5 років у Рівненській області.

Втім, наразі для невакцинованих дітей будуть діяти обмеження: їх не допускатимуть до навчання. Для таких дітей забезпечать інші формами занять.

Як заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, рівень імунізації дітей від поліомієліту в Україні є недостатнім. Лише 53% дітей віком до року отримали планові щеплення в 2021 році.

Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування,

– наголосив Кузін.

Поліомієліт в Україні: головне

6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини з Рівненської області.

Батьки свідомо відмовились від щеплень через релігійні переконання. У їхній родині 10 дітей.

Пізніше стало відомо, що в родині захворіли ще шестеро дітей.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.