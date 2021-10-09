Відповідне рішення ухвалила комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. До того ж дітей повторно вакцинують від поліомієліту.

До того ж На Рівненщині дітей повторно вакцинують від поліомієліту

Нещеплені від поліомієліту не відвідуватимуть школу

Згідно з рішенням комісії, від 11 до 22 жовтня лікарі проведуть невідкладний "нульовий" тур вакцинації дітей до 5 років. Наступні три раунди імунізації триватимуть впродовж 90 днів. Відтак вакцинацією планують охопити усіх дітей до 5 років у Рівненській області.

Втім, наразі для невакцинованих дітей будуть діяти обмеження: їх не допускатимуть до навчання. Для таких дітей забезпечать інші формами занять.

Як заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, рівень імунізації дітей від поліомієліту в Україні є недостатнім. Лише 53% дітей віком до року отримали планові щеплення в 2021 році.

Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування,

– наголосив Кузін.

Зверніть увагу! За даними МОЗ, у більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання. Згодом з'являються різні ознаки, що залежать від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби від 2 до 35 діб, частіше 7 – 14 діб.

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