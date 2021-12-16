Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін. За його словами, відсторонені педагоги вакцинуються, але дуже повільно.

До теми Суди повертають на роботу не всіх відсторонених вчителів

Зазначимо, що всі школи Рівненської області працюють в очному режимі.

Скільки вчителів відсторонено в Рівненщині:

у садочках – 160 працівників,

у школах – 665 працівників,

у профтехах – 18 працівників,

у вишах – 122 працівники.

Усього в області відсторонено 983 працівники. Заступник голови ОДА додав, що в області немає закладів освіти, де не вакциновано хоча б частину працівників.

Де найбільше відсторонених вчителів

Найбільше відсторонених вчителів у:

Цепцевицькому ліцеї – 47 працівників,

Березівському ліцеї – 31 працівників,

Тиннівському ліцеї – 27 працівників,

Карпилівському ліцеї – 22 працівників,

Тутовицькому ліцеї – 18 працівників,

Кідрівському ліцеї – 15 працівників,

Ворківській гімназії – 14 працівників,

Тріскінському ліцеї – 14 працівників,

Познансьому ліцеї – 13 працівників,

Чабельській гімназії – 13 працівників.

Відсторонення вчителів

Учителів, які не вакцинуються зовсім, відстороняють від роботи, і їм не нараховувуються стаж та зарплата за цей період. Станом на 3 грудня відстороненими залишалися понад 2 тисячі вчителів.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.

До слова, у Чернігові викладачку хореографії відсторонили від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу. Проте педагогиня подала до суду та виграла справу. Їй виплатять середню зарплату за час відсторонення.