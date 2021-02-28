Скандал на Рівненщині: директорам 12 шкіл загрожує ув'язнення через проведений інтернет

На Рівненщині директорів 12 сільських шкіл звинувачують у розтраті державних коштів. Посадовці нібито провели надто дорогий інтернет у навчальні заклади.

Тепер вони мають повернути державі майже 2,5 мільйони гривень. Крім цього, ще й можуть потрапити за ґрати. Детальніше – читайте далі.

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Директорка Даничівського НВК Наталія Міськевич розповіла, що за накладною, яку школам надала фірма, інтернет-кабель коштує 1,5 тисячі. Однак у Нацполіції сказали, що його ціна – 3 гривні. Відтак цю різницю необхідно повернути державі.

Директори наголошують, що їх змусили підписати договори

Окрім кабелю, йдеться і про самі роботи з проведення інтернету. Тож правоохоронці порахували, що Наталія Міськевич має повернути державі майже 200 тисяч гривень збитків.

Схожа ситуація склалась в сусідніх школах. Директори виправдовуються, що ціни не моніторили, а договори їх змусили підписати.

Ці гроші були виділені в грудні і всіх директорів під великим тиском змушували підписувати договори,

– наголосила директорка Сапожинського НВК Руслана Кошта.

За словами Наталії Міськевич, погрози щодо звільнення лунали з боку начальниці райуправління освіти Оксани Форсюк.

Оксана Форсюк вже не є керівником районного управління освіти. Свою вину жінка заперечує, мовляв, її теж викликають на допити у поліцію. Посадовиця не знає, чому вартість робіт виявилася завищеною.

24 канал впродовж кількох днів намагався зв'язатися з керівником фірми, яка проводила інтернет. Але щоразу його не було на робочому місці.

Поліція повідомила про підозру 3 керівникам шкіл

У поліції ж повідомили, що провина не фірми, а шкіл, адже там мали перевірити ціну. Трьом керівникам навчальних закладів вже оголосили підозру. У якому статусі перебуває колишня начальниця районного управління освіти – не повідомили.

Якщо майно в державі коштує одну суму, а посадова особа купує за завищену ціну – вона несе кримінальну відповідальність,

– повідомив заступник начальника ГУНП у Рівненській області Олександр Панасюк.

І додав, що також проводяться слідчі дії стосовно ще 9 осіб.

Директорам шкіл інкримінують одразу кілька статей:

привласнення і розтрату чужого майна;

відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

За це директорам загрожує не лише 200 тисяч гривень штрафу, а й до 3 років тюрми.

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Чи вчиняли директори шкіл протиправні дії, остаточно з'ясує суд. Перші засідання вже призначені на березень. У поліції також вивчають ситуацію щодо фірми, яка проводила інтернет.