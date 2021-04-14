Відповідне рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС. До навчального процесу мають повернутись усі заклади, незалежно від форми власності.

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Міська влада отримувала масові звернення батьків

Також у звичайному режимі працюватимуть школи естетичного виховання та заклади клубного типу.

Ми отримували масові звернення від батьків про відновлення очного навчання для старшокласників, а також від творчих колективів, які просять відновити проведення репетицій. Мова не йде про проведення масових заходів чи виступів, але діти повинні відновити своє навчання, – пояснила заступниця мера Марина Кузмічова.

У міськраді обіцяють посилити контроль над дотриманням епідеміологічних заходів і здійснюватимуть щоденний моніторинг у навчальних закладах.

Зверніть увагу! Раніше до школи ходили лише учні початкової школи, решту навчались дистанційно.

Карантинні обмеження посилили 24 березня

Карантинні обмеження у Рівному посилили 24 березня. На такий крок міська влада пішла, аби обласний центр не потрапив до червоної зони.