Рівне переходить в червону зону: чи підуть школярі та студенти на дистанційку

30 жовтня Рівне переходить у червону зону карантину, яка діятиме на території регіону щонайменше три тижні. Як працюватимуть садочки, школи та виші – читайте у статті.

Робота шкіл у Рівному

Нараз у школярів тривають канікули – з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня – буде прийнято додаткове рішення.

До теми Дистанційка чи додаткові канікули: як працюють школи в регіонах червоної зони

Але зазначимо, що постанова уряду визначила, що очно працювати можуть лише ті заклади, де вакциновано 100% працівників. В іншому випадку школи (5 – 11 класи) будуть переходити на дистанційку.

Робота садочків у Рівному

Дитячі садки продовжують свою роботу у звичному режимі за умови наявності COVID-сертифікатів вакцинації у персоналу закладу.

Робота вишів у Рівному

Як дізналося “Суспільне”, на Рівненщині всі державні університети перейшли на дистанційне навчання.

Національний університет водного господарства та природокористування – від 26 жовтня навчання там відбувається дистанційно для усіх студентів. Заняття проводять через навчальну платформу Moodle, куди викладачі завантажують завдання.

В НУВГП кількість вакцинованих працівників університету перевищує позначку у 80%. Дистанційна форма навчання поки триватиме впродовж трьох тижнів.

Національний університет "Острозька академія" – дистанційне навчання там планували розпочати з 1 листопада, втім, через перехід Рівненщини до червоної зони його розпочали тижнем раніше. Заняття у виші також проводять через Google meet.

Станом на 26 жовтня в "Острозькій академії" вакцинуватися понад 86% працівників. Офіційної дати переходу на очне навчання у виші поки не називають.

Рівненський державний гуманітарний університет – там дистанційне навчання у виші розпочалось з 25 жовтня, відповідно до рекомендацій МОН України.

"Онлайн-навчання в РДГУ для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання відбуватиметься поки до 15 листопада. Для цього у виші організували електронні навчальні курси", – розповів речник вишу Микола Пікула.

У виші, за його словами, вакцинувалися понад 80% працівників. Від початку року коронавірусом там інфікувалися 12 педпрацівників.

Обмеження червоної зони Рівному

Введення червоної зони в місті означає заборона роботи кафе та ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури. Також забороняється проведення масових заходів.

Однак, всіх цих обмежень можна уникнути за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату про вакцинацію.

Громадський транспорт також продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Текст публікації Олександра Третяка:

Червона зона на території Рівненської міської територіальної громади діятиме як мінімум три тижні. У випадку покращення показників (підвищення темпів вакцинації, зниження рівня захворювання) обмеження червоної зони можуть бути скасовані.

Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення. Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови наявності сертифікатів вакцинації у персоналу закладу.

Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.