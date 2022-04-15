Про це розповів освітній омбудсмен України. За словами Сергія Горбачова, наразі можна говорити про певні умови для викладання російської у школах.

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Які є шляхи розв'язання питання російської мови у школах

Уповноважений із питань освіти нагадав, якщо у класі абсолютно всі батьки погоджуються, що до навчальних планів треба включити російську мову як предмет варіативної складової, тоді її можуть викладати. Водночас під час цього школярам потрібно нагадувати про стан справ у країні.

Тут потрібні рішення. Вони вже назріли,

– зазначив він.

Якщо погоджуватись на навчальний процес із викладання російської мови, то, на думку Горбачова, кожен такий урок має починатися словами: "Россия – страна-агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновна в геноциде украинского народа".

Освітній омбудсмен додав, що найбільш очевидним виходом, який передбачений чинним законодавством є оголосити простій для викладання мови, яка асоціюється з окупацією, агресією та смертю українців.

"Квітень – час, коли формується навчальний план на наступний рік. Це (потрібно – 24 канал) врахувати й замість російської мови включати щось інше – англійську, математику, історію України", – вважає Горбачов.

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