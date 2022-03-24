Рішення складне, – нардепка про те, чому школярам не дозволять вступати по атестату у 2022 році

Школярам у 2022 році не дозволять вступати до університетів лише з атестатом. Зокрема, труднощі виникають через різницю між навчальними закладами.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка Наталія Піпа. Вона зазначила, що через війну в Україні наразі нема можливості провести повноцінний та якісний вступ.

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Вступний тест зроблять оптимальним

Наталія Піпа пояснила, що діяти за принципом, наприклад, виведення середнього арифметичного за 10 клас та половину 11 – не можна.

Складність у тому, що 8 з математики у звичайному класі та фізико-математичному ліцеї – це різні вісімки,

– сказала нардепка.

Також вона додала, що труднощі виникнуть у разі, якщо на одну спеціальність претендуватимуть 250 вступників з однаковими балами, а місць буде лише 20. Принцип прийняття абітурієнтів у такому випадку незрозумілий.

"Мультипредметний тест трошки вносить ясність. Я вже реагую на побажання і вступників, і батьків, як зробити його оптимальним. Важливий момент – цей тест є програмою, яка мусить пройти тестування, не зависати. Це рішення складне, не буде тут задоволених", – сказала Наталія Піпа.

Зауважте, що через повномасштабну війну Росії проти України випускників 2021 – 2022 навчального року звільняють від державної підсумкової атестації, а вступ до ВНЗ відбудеться за спрощеним механізмом.

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