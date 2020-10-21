Тимчасовий очільник Міносвіти Сергій Шкарлет заявив, що рішення про можливість вибору здавати ЗНО з української мови та літератури чи лише української мови прийняла ще у 2019 році колишня міністерка відомства Лілія Гриневич. А зараз МОН лише виконує цю норму.

Про це повідомив Сергій Шкарлет на своєму телеграм-каналі.

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Т.в.о. міністра освіти і науки наголосив, що "деякі зубаті політики" продовжують розхитувати інформаційний простір маніпуляцією про скасування обов'язкового комплексного ЗНО з української мови та літератури.

Але рішення про можливість обирати, яке саме ЗНО здавати – з української мови та літератури чи тільки з української мови – прийняла ще в 2019 році міністерка Лілія Гриневич. Тому наразі МОН лише імплементує цю норму в умови прийому до вишів на 2021 рік,

– нагадав Шкарлет.

Він додав, що вступники зможуть усвідомлено вибрати: або здавати обов'язкове ЗНО з української мови та літератури (ті, хто вступатиме на гуманітарні спеціальності), або здавати обов'язкове ЗНО лише з української мови (для технічних спеціальностей).

"Прошу політиків, які говорять, що хтось хоче викреслити з навчальних планів українську літературу й так "поховати" любов до всього українського, припинити політизувати ситуацію і заробляти "політичні очки" на спекуляції інтересами дітей", – висловився Шкарлет.

Що відомо про два ЗНО з української мови

Український центр оцінювання якості освіти заявив, що в 2021 році випускники зможуть обрати здавати тестування з української мови чи української мови та літератури.

Як проходитиме ЗНО з української мови і літератури у 2021 році:

У роботі з української мови і літератури буде 24 завдання з літератури та 39 – з української мови з вибором відповіді та на встановлення відповідності, а також 4 завдання з української мови з наданням письмової відповіді).

Натомість робота з української мови міститиме лише завдання з української мови (39 завдань з вибором відповіді або на встановлення відповідності та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді).

Більше деталей те, як проходитиме ЗНО з української мови та літератури у 2021 році – читайте тут.