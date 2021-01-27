В рішенні суду за позовом Портнова йдеться про додаткову експертизу 7 підручників історії, – МОН

У Міністерстві освіти України повідомили, що наразі аналізують рішення суду за позовом колишнього заступника глави Адміністрації Президента за часів Януковича Андрія Портнова про перегляд у шкільних підручників історії Майдану.
Джерело: 24 канал
У Міністерстві освіти і науки на запит 24 каналу повідомили, що у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва є справа за позовом Портнова до МОН про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язані провести додаткову наукову експертизу семи підручників з історії України для 11 класу і одного – для 5 класу.
До теми Суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо Євромайдану за позовом Портнова: деталі
Цікаво, що у МОН запевнили, що дізналися про постанову ОАСК лише 25 січня з Єдиного реєстру судових рішень.
На сьогодні Міністерство освіти надає оцінку цьому рішенню суду щодо дотримання норм процесуального та матеріального права з метою прийняття певних управлінських рішень про вчинення процесуальних дій в рамках компетенції,
– йдеться у відповіді.
Чому Портнов просить переглянути шкільні підручники? За його словами, у підручниках історія з 2013 року викладається однобічно та з вигадуванням фактів, а також містить маніпулювання фактами та ознаки спотворення інформації та подій, що відбувалися у період 2013-2014 років. Також Портнов зазначає, що інформація у підручниках спотворює історичні події та містить інформацію, яка не підтверджена фактами.
Про які шкільні підручники йдеться:
Окрім того, у підручнику "Вступ до історії: підручник для 5 класу" (авторів – І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака, 2018) суд постановив скасувати гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".
Оскільки суд задовольнив позов Портнова, Міністерство освіти і науки зобов'язали переглянути підручники з історії для 5 – 11 класів, що вийшли друком у 2018-2019 роках.
Скриншот відповіді МОН на запит / Фото 24 канал