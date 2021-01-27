У Міністерстві освіти України повідомили, що наразі аналізують рішення суду за позовом колишнього заступника глави Адміністрації Президента за часів Януковича Андрія Портнова про перегляд у шкільних підручників історії Майдану.

Джерело: 24 канал

У Міністерстві освіти і науки на запит 24 каналу повідомили, що у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва є справа за позовом Портнова до МОН про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язані провести додаткову наукову експертизу семи підручників з історії України для 11 класу і одного – для 5 класу.

До теми Суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо Євромайдану за позовом Портнова: деталі

Цікаво, що у МОН запевнили, що дізналися про постанову ОАСК лише 25 січня з Єдиного реєстру судових рішень.

На сьогодні Міністерство освіти надає оцінку цьому рішенню суду щодо дотримання норм процесуального та матеріального права з метою прийняття певних управлінських рішень про вчинення процесуальних дій в рамках компетенції,

– йдеться у відповіді.

Чому Портнов просить переглянути шкільні підручники? За його словами, у підручниках історія з 2013 року викладається однобічно та з вигадуванням фактів, а також містить маніпулювання фактами та ознаки спотворення інформації та подій, що відбувалися у період 2013-2014 років. Також Портнов зазначає, що інформація у підручниках спотворює історичні події та містить інформацію, яка не підтверджена фактами.

Про які шкільні підручники йдеться:

Історія: Україна і світ: (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 11 класу (автори – Мар`ян Мудрий, Олена Аркуша, Видавництво "Генеза", 2019). Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – Г.М. Хлібовська, О.В. Намук, М.Є. Крижановська, І.Б. Гирич, І.О. Бурнейко. Видавництво "Астон", 2019). Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автор – О.О. Мартинюк. Видавництво "Ранок", 2019). Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автор – О.О. Мартинюк. Видавництво "Ранок", 2019). Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – B.C. Власов, C.B. Кульчицький. Видавництво "Літера ЛТД", 2019). Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (не вказано автора та видавництво). Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. Видавництво "Навчальна книга").

Окрім того, у підручнику "Вступ до історії: підручник для 5 класу" (авторів – І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака, 2018) суд постановив скасувати гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

Оскільки суд задовольнив позов Портнова, Міністерство освіти і науки зобов'язали переглянути підручники з історії для 5 – 11 класів, що вийшли друком у 2018-2019 роках.



Скриншот відповіді МОН на запит / Фото 24 канал